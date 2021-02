Winterruhe auf Hünemörder bei Gülpe

Gülpe

Tief verschneit sind Gülper See, Gülper Havel und die Große Grabenniederung. Eis bildet sich auf dem Wasser. Die Wege und die kleinen Nebenstraßen sind nur schwer zu befahren, am besten nimmt man sich einen Geländewagen mit Allradantrieb.

Ruhig ist es deshalb zurzeit in der Forschungsstation auf dem ehemaligen Bauerngehöft „Hünemörder“ bei Gülpe. Man muss eine kleine Brücke überqueren, um die Forschungsstation zu erreichen.

Anzeige

Seit über 40 Jahren

Seit über 40 Jahren wird hier geforscht. Die Station gehört zur Universität Potsdam. Während im vergangenen Jahr in vielen Einrichtungen wegen der Corona-Verordnungen nicht mit Volldampf gearbeitet wurde, sah das in der Abgeschiedenheit bei Gülpe anders aus. Lehrer, Forscher und Studenten kamen zu der Station, die von den Havelwiesen umgeben wird. „Hünemörder ist wertvoll, wichtig und notwendig für die Forschung und Praktikumsarbeit unserer Universität, aber auch weiterer Einrichtungen“, sagt der Präsident der Uni, Oliver Günther.

Es ist noch nicht lange her, da besuchte er die Station und hatte eine Delegation mit Vertretern aus Wissenschaftlern und Wirtschaft dabei.

Die Zufahrt nach Hünemörder. Quelle: Norbert Stein

Jana Eccard ist Professorin für Tierökologie und Leiterin der Station. Von spezieller Bedeutung ist Hünemörder für die Lehramtsausbildung mit dem Schwerpunkt Biologie. Für ihre Praktika kommen die Studenten nach Gülpe.

Und das hat Tradition: Bereits 1950 kamen die ersten Studenten zur ornithologischen Beobachtungen an den Gülper See. Seit 1975 forschen und lehren Potsdamer Wissenschaftler in der Gülper Natur. Die Station selbst gibt es seit bald 43 Jahren. Mit der umfassenden Sanierung in den 1990er-Jahren wurde eine moderne Stätte mit 25 Übernachtungsmöglichkeiten, Laboren und Seminarräumen geschaffen. Natürlich spielt Wasser eine große Rolle bei der Arbeit in Hünemörder.

Hochwasser und Überschwemmungen

So forschen Studenten an den Auswirkungen von Hochwasser und Überschwemmungen im Gebiet um die ökologische Forschungsstation Gülpe. Es gibt ein Projekt zur Untersuchung der Verhaltensweisen von Mäusen und weiteren Kleinsäugern. Der Sternenpark Westhavelland und der Naturpark sind ebenso immer wieder im Fokus. Lehr- und Forschungsarbeiten gehören zu dem ökologischen und geologischen Datenschatz in Hünemörder und das sei die Grundlage zur Ausweisung des Naturparks Westhavelland gewesen.

Nun hat die Station auch einen Forschungsbeirat. In dem Gremium werden sieben Professorinnen, Professoren und weitere Wissenschaftler mehrerer Fakultäten der Universität ehrenamtlich mitwirken.

Die Ökologische Station auf der Havel-Insel bei Gülpe. Quelle: Norbert Stein

Der Forschungsbeirat wird in seiner Arbeit von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt, dem die Naturparkverwaltung Westhavelland, das Nabu-Projektbüro zur Renaturierung der Unteren Havel, der Nabu-Regionalverband Westhavelland und weitere regionale Einrichtungen angehören. Erste Ideen, Pläne und Initiativen diskutierten rund 30 Wissenschaftler und Naturschutzexperten bei einem Forschungstag in Gülpe im vergangenen Herbst. Mit der Bildung des Forschungsbeirates endete das Treffen erfolgreich. Deutlich wurde, dass die Auenlandschaft in ihrer Ausstattung und Zukunft einen wichtigen Platz bei der Arbeit auf Hünemörder einnehmen sollte.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Erkenntnisse seien auch für die weitere Arbeit der Naturparkverwaltung wichtig, sagt deren Leiterin Ilona Langgemach.

Doch vorerst spielen Kälte, Eis und Schnee die Hauptrolle auf Hünemörder. Die Aussicht auf die verschneiten Wiesen – die alleine ist schon den Weg wert.

Von Joachim Wilisch