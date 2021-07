Wolsier

Froh gelaunt und zumeist mit einem Lächeln im Gesicht: So kennen und schätzen viele Einwohner von Wolsier ihren Ortsvorsteher Bill Neubüser. Als Ortsvorsteher und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Havelaue engagiert er sich für kommunalpolitische Belange. Wolsier ist ein Ortsteil der Gemeinde Havelaue.

Neubüser hat für das mit rund 110 Einwohner zählende kleine Dorf eine Vision. „Wolsier sollte sich zum Ankerplatz für generationsübergreifendes Wohnen entwickeln“ sagt der Ortsvorsteher und bemüht sich mit seinem Ortsbeirat darum, dass es kein Wunschdenken bleibt. Die dafür „zu backenden Brötchen“ sind in einem Dorf zwar kleiner als in einer Stadt, aber bei weitem nicht einfacher.

Gute Perspektive für Wolsier

Doch Wolsier scheint dabei auf einem guten Entwicklungsweg zu sein. Die Gemeinde hat dafür vor drei Jahren den Weg geebnet, mit Satzungsänderungen zur Erschließung von Bauland an Ortsrandlagen.So auch für eine 6 500 Quadratmeter große Fläche am südöstlichen Siedlungsrand von Wolsier.

Die Bauruine in Wolsier. Ortsvorsteher Bill Neubüser hofft auf Entwicklung. Quelle: Norbert Stein

Ende der 80er Jahre wurde in dieser ruhigen Lage mit dem Bau eines neuen Kindergartens „Am Schwalbennest“ begonnen. Das Vorhaben ist in den Anfängen und in der Wende stecken geblieben. Der halb fertiger Rohbau verfiel in einen langen Dornröschenschlaf, umschlungen von Sträuchern, Bäumen und einer zeitweiligen Müllabladestelle. Nun soll das Gebiet für eine neue Zukunft wieder erweckt werden. Die Voraussetzungen dafür scheinen durchaus hoffnungsvoll zu sein.

B-Plan für drei Grundstücke

Die Gemeinde hat für das Gebiet bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Vorgesehen sind drei Baugrundstücke. Zwei Bauparzellen können mit zweigeschossigen Häusern gebaut werden. Dazu kommt dann die Bauparzelle, auf der die Kindergarten-Bauruine steht und auf eine Nutzung wartet.

Die Gemeinde Havelaue hat für das Bebauungsgebiet „Am Schwalbennest“ in ihrem diesjährigen Haushalt 30 000 Euro eingestellt, insbesondere für Planungsleistungen zum Bau einer Erschließungsstraße und Medienanschlüssen. Für die Umsetzung der Erschließungsarbeiten müsste die Gemeinde dann im Haushalt 2022 Geld einplanen. Für die Vergabe der Baugrundstücke im B- Plangebiet sind derzeit noch nicht alle Voraussetzungen gegeben, weil die Grundstücksübertragung von Teilflächen auf die Gemeinde Havelaue im Flurneuordnungsverfahren „Große Grabenniederung“ noch nicht erfolgt ist.

Amt Rhinow erwartet hohe Nachfrage

Dem Amt Rhinow zufolge ist aber schon heute absehbar, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken im Gebiet „Am Schwalbennest“ das möglichen Angebot übersteigt. Auch für die gesondert zu behandelnden halb fertigen Kita- Rohbau gibt es bereits einen ersten Interessenten. Weitere könnten noch hinzukommen. Die Gemeinde könnte zur Vergabe auch Konzepte zur Bebauung und Nutzung des Baugrundstücks Kitaruine anfordern, so das Amt Rhinow. Bei der Vergabe der Baugrundstücke wird die Gemeinde neben dem gebotenen Kaufpreis weitere Kriterien berücksichtigen wie Familiensituation, Kinder und Gebietsansässigkeit. „Bei der Festlegung der Kriterien zur Vergabe sollten wir möglichst viele Einwohner einbeziehen“, sagt Ortsvorsteher Neubüser und will dafür bald eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirates anberaumen.

Von Norbert Stein