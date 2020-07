Wolsier

Etwa drei Kilometer von Wolsier entfernt fließt die Havel. Bis zum Hohennauener-Ferchesarer See und weiteren Gewässern ist es auch nicht weit. Das Dorf ist zudem eingebettet in eine üppige und sehenswerte Naturlandschaft mit dem Gülper See – ein international bedeutsamer Rastplatz für zahlreiche Wat- und Wasservogelarten.

Im Sternenpark

Wolsier ist ein Ortsteil der Gemeinde Havelaue im Amt Rhinow und umgeben von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Die Nähe zum Wasser bietet Urlaubern die Möglichkeit, die Region im Kanu zu erkunden, mit dem Rad den Naturpark Westhavelland kennen zu lernen oder im Sternenpark lauschige Abende zu erleben.

Görke zu Besuch

Diese und weitere Angebote locken Urlauber und bescheren den kleinen Pensionen in Wolsier viele Buchungen, erfuhr Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Partei Die Linke, am Dienstag von Bill Neubüser und Udo Schäfer bei einem Dorfbesuch.

Bill Neubüser, Christian Görke und Udo Schäfer (von links) besichtigen das Bebauungsgebiet am südöstlichen Siedlungsrand von Wolsier. Quelle: Norbert Stein

Neubüser ist Ortsvorsteher und Schäfer Mitglied im Ortsbeirat. Als Abgeordnete haben sie zudem Sitz und Stimme in der Gemeindevertretung Havelaue. „Der Tourismus gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Entwicklung der Region“, sagte Bill Neubüser. Die Ortsbeiräte der Gemeinde beraten derzeit, wie man dieser Entwicklung Rechnung tragen könnte und welche weiteren Voraussetzung dafür geschaffen werden müssten, ergänzte Udo Schäfer.

Weg begehbar machen

Mit einer Fußgängerbrücke über den Rhin am Gahlberg-Wehr nannten sie dann auch gleich ein Vorhaben. Zudem sollte eine Nutzung des naturbelassenen Wander- und Radweges entlang der Gülper Havel zum Gahlberg wieder möglich werden. „Es sollte möglich sein dafür die notwendigen Genehmigungen und Voraussetzungen zu schaffen, auch wenn der Weg zu einem Naturschutzgebiet gehört. Früher durften die Menschen den Weg auch nutzen“, so Neubüser.

Besser angebunden

Udo Schäfer sieht neben dem touristischen Aspekt noch eine weiteren Vorteil. Eine Wiederbelebung des Weges würde Strodehne besser mit den übrigen Ortsteilen der Gemeinde verbinden. Christian Görke bestärkte den Ortsbeirat in seinem Ansinnen, die Vorschläge aus den Dörfern in ein Tourismuskonzept einfließen zu lassen.

Das Gebiet um den einmal geplanten Kindergarten Wolsier darf bebaut werden. Quelle: Norbert Stein

Die innerörtliche und gesellschaftliche Entwicklung von Wolsier war ein weiteres Thema in der Runde. Görke erfuhr vom Wunsch des Ortsbeirates, am Dorfplatz hinter den Höfen einen Holzbackofen zu errichten und nach der Fertigstellung als Treffpunkt zu nutzen. Neubüser und Schäfer führten den Landtagsabgeordneten zum südöstlichen Siedlungsrand, wo die Gemeinde eine 6500 Quadratmeter große Fläche zur Errichtung von Eigenheimen nutzen will.

Flächentausch

Der Bebauungsplan liegt bereits vor. Für ein Teil ist noch ein Flächentausch notwendig, damit die Gemeinde Eigentüemerin des gesamten Plangebietes wird. Auf der Fläche steht ein in den 1980er Jahren begonnener aber nicht fertiggestellter Rohbau für einen Kindergarten. Das Gebäude würde sich für seniorengerechtes Wohnen mit Gemeinschaftseinrichtung eignen, meint der Ortsvorsteher.

Bill Neubüser (li.) und Christian Görke. Quelle: Norbert Stein

„Den Bedarf gibt es in Wolsier“, so Bill Neubüser. Ob sich die Vorstellung umsetzen lässt oder Wunsch bleibt, kann heute noch niemand sagen.

Von Norbert Stein