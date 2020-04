Kräuterexperte setzt auf Online-Versand und Hofverkauf

Wolsier

Eigentlich würde Udo Schäfer in diesen Tagen mitten in den Vorbereitungen für den Hamburger Gartenmarkt am kommenden Wochenende stecken. Doch die Veranstaltung in der Hansestadt ist abgesagt, wie schon der Berliner Pflanzenmarkt Anfang April.

Gartenmärkte bis Ende Mai abgesagt

Und die Situation wird sich zumindest vorerst nicht ändern. Auch die Pflanzen- und Gartenmärkte in Hanau, Fulda, Hannover und Koblenz wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Epidemie nicht geben. „Bis Ende Mai sind bereits alle bedeutende Garten- und Pflanzenmärkte deutschlandweit abgesagt“, berichtet Schäfer.

Wie es im Juni wird, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Er selbst habe auch für den Juni wenig Hoffnung, sagt Gärtnermeister Schäfer und blickt sorgenvoll auf die Gewächshäuser mit tausenden Jungpflanzen.

Bio-Gartenbau seit 14 Jahren

Udo Schäfer betreibt seit 14 Jahren in Wolsier einen kleinen Bio-Gartenbaubetrieb. Er hat sich mit der Kreuterey Wolsier auf den Anbau von Heil-, Gewürz- und Aromapflanzen spezialisiert.

Im Januar beginnt er mit den ersten Vorbereitungen zum Anziehen und Vermehren der Jungpflanzen, die er dann im Frühjahr auf großen Garten- und Pflanzenmärkte deutschlandweit verkauft. So macht Udo Schäfer mit seinem Team von April bis Juni den kompletten Jahresumsatz.

Existenzielle Bedrohung

Dieser Markt bricht der Kreuterey in diesem Jahr nun komplett weg. „Die Coronakrise bringt auch uns als Kreuterey in eine existenzielle Notlage, weil die Märkte, auf denen wie unsere Pflanzen verkaufen, abgesagt wurden“, erklärt Udo Schäfer.

Über 200 Pflanzenarten hat die Kreuterey für diese Saison produziert. Quelle: Norbert Stein

Die Kreuterey hat für die Saison 2020 über 200 Pflanzenarten produziert. Allein 15 Sorten Chili und Tomaten sowie zehn Sorten Auberginen und Basilikum gehören zum Angebot. Auch Petersilie, Thymian, Paprika und viele andere Kräuter- und Gemüsearten werden in Wolsier gezüchtet.

Online-Versand aktiviert

Damit die ganze Arbeit nicht umsonst war, wenigstens eine paar Einnahmen in die Kasse kommen und möglichst wenige Pflanzen auf dem Kompost landen, hat sich Udo Schäfer mit seinem Team einiges einfallen lassen. Der Online-Versand wurde aktiviert. Zudem hat Udo Schäfer für den Shop fünf Solidarpakete zusammengestellt, die Käufer an Freunde verschenken können und die der Kreuterey helfen sollen, wirtschaftlich zu überleben.

Hoffnung auf Solidarpakete

26,50 Euro kostet jedes Solidarpaket zuzüglich Versandkosten. Das Solidarpaket „Gemüse- Kräuter – Garten, groß“ zum Bespiel füllt die Kreuterey nach eigener Auswahl mit einem Sortiment aus drei verschiedenen bewährten Gemüsepflanzen und drei Kräutern für den Garten (enthält zum Beispiel Tomate, Kürbis, Chili oder Paprika, Roten Löwenzahn, Strauchbasilikum, Marokkan, Minze).

Hofverkauf am Samstag

Außerdem bietet die Kreuterey am kommenden Samstag, 18. April, von 10 bis 16 Uhr, in Wolsier, Hauptstraße 14a, einen Hofverkauf von Kräutern und Gemüsepflanzen aus eigener Produktion an. Dieser Hofverkauf soll auch an den Samstagen im Mai stattfinden. Zudem hat Udo Schäfer beim Land eine finanzielle Unterstützung beantragt.

