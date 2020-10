Zum Landefest am Sonnabend ist der „Vogelzug von Stölln“ fertig

Stölln

Schon seit Monaten wird mit Unterbrechungen am Aufbau der gestalteten Knorpelschenke für die Frau-Harke-Wegmarke am Lilienthal-Centrum in Stölln gearbeitet. Frank Golik und Uwe Schwandt vom Lilienthal-Verein verrichten derzeit Restarbeiten. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte der Vereinsvorsitzende Horst Schwenzer.

Wenn am Samstag die Besucher zum 31. Landungstag der IL 62 auf den Gollenberg nach Stölln kommen, soll der gestaltete Rastplatz vollendet sein. Das Ländchen Rhinow hat dann seine erste Wegmarke für einen im anhaltinischen Kamern beginnenden Frau-Harke-Sagenpfad. Insgesamt ist es die 25. Wegmarke. Im Havelland haben schon Grütz, Steckelsdorf, Rathenow und demnächst auch Pausin so einen Rastplatz.

Immer wieder Frau Harke

Für den Otto-Lilienthal-Verein ist es das dritte Projekt zur Ehrung einer der sagenumwobenen Frau Harke in Stölln. Bekanntlich ist Frau Harke nicht nur die Schutzpatronin des Elb-Havel-Winkels und des Havellandes. Sagen zufolge soll sie die Region erschaffen und landschaftlich gestaltet haben. Die Berge bei Kamern sollen ihr zu Hause gewesen sein. Deshalb beginnt dort auch der Frau Harke Sagenpfad, initiiert von Günter Klam aus Kamern.

Frau Harke soll auch den Gülper See geschaffen haben. Dafür hat sie Sagen zufolge den Sand in einer großen Schürze davon getragen und dann verloren. Wo der Sand liegen blieb, entstanden die Rhinower Berge und der Gollenberg. Der Otto-Lilienthal-Verein hat deshalb nun für einen Frau-Harke-Stein am Fuße des Gollenbergs gesorgt.

Den Stein hat das Unternehmen Naturstein-Knake gespendet und die Firma Remus hat den zwei Tonnen schweren Brocken von Rathenow nach Stölln transportiert.

Frau Harke gehört auch zu den 12 historischen Motiven mit denen der Verein 2016 zum 575jährigen Dorfjubiläum von Stölln am Parkplatz neben dem Lilienthal-Centrum eine Wand hat gestalten lassen. Die Wegmarke ist nun das dritte Projekt um die Schutzpatronin des Havellandes.

Geld von der LAG

Der Verein schafft damit einen weiteren touristischen Anreiz im Dorf. Rund 7500 Euro investiert der Verein mit Hilfe einer LAG- Förderung in die Wegmarke. Die Lokale Arbeitsgemeinschaft Leader fördert Projekte mit EU-Geld und gibt für diese lokale Initiative 4000 Euro. Das restliche Geld steuert der Verein bei, 1000 Euro davon in Form von Eigenleistungen. Hartmut Peter (Göttlin), Günter Grams, Burghard Schmidt und Mathias Schwandt aus Stölln spendeten alte, regional bedeutsame Dach- und Ziegelsteine für den Ausbau.

Die Gefache der Vorderfront wurden als „Schwanenzug von Stölln“ gestaltet. „Die aus einem rund 100 Jahre alten Roman überlieferte Darstellung zeigt Schwäne und Frau Harke auf einem Nebelschleierteppich bei ihrem Flug über die Berge“ , erklärt Horst Schwenzer.

Der Verein wird der Wegmarke den Namen „ Vogelzug von Stölln“ geben – in Anlehnung an Lilienthals wissenschaftliche Untersuchungen zum Vogelzug als Grundlage für seine Flugversuche auf dem Gollenberg.

Von Norbert Stein