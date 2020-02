Flugsportverein feiert 30. Geburtstag

Stölln

Der Flugsportverein „ Otto Lilienthal“ Stölln/ Rhinow kann am kommenden Montag auf eine 30-jährige Geschichte zurückblicken. Am 10. Februar 1990 wurde der Flugsportverein gegründet und leitete damit einen neuen Abschnitt ein in der Geschichte des Gollenberg-Flugplatzes in Stölln.

Die 72 Gründungsmitglieder wählten damals Klaus Reinhardt zum ersten Vorsitzenden. Bereits einige Tage danach erfolgte beim heutigen Amtsgericht Rathenow die Eintragung in das Vereinsregister unter der Nummer Sechs.

Die Flugenthusiasten vom Gollenberg hatten damit im Westhavelland eine der ersten Vereinsgründungen in der politischen Wendezeit vollzogen.

Aufruf zur Neuorientierung

Peter Erzold und Volker Seemann brachten am 6. Dezember 1989 den Stein ins rollen, mit einem Aufruf zur Neuorientierung auf dem bis dahin von der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) geführten Flugplatz.

Eine bereits für den 30. Dezember einberufene Gründungsversammlung scheiterte an einer zu breiten Meinungsvielfalt zum Inhalt der zu verabschiedenden Vereinssatzung und dem Flugbetrieb.

Neun Segelflugsportler wurden mit der Vorbereitung einer weiteren Versammlung beauftragt, auf der dann gut zwei Monate später die Vereinsgründung erfolgte.

Verein zählt heute 135 Mitglieder

Eine gewisse Eile war damals schon geboten, wie aus der Vereinschronik hervorgeht. Es galt den GST-Bestand an Flugzeugen und weiterer Technik für den Flugplatz in Stölln zu sichern. Die Gründung eines Vereins war dafür eine gute Möglichkeit und wohl auch Voraussetzung.

„Das 30jährige Jubiläum werden wir im kleinen Kreis begehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Johannes Hille. Etwa 30 Vereinsmitglieder und Gäste werden am Montag zu der kleinen Feierstunde nach Rathenow kommen, wo der Verein auch aus der Taufe gehoben wurde, weil man in der Flugschule Stölln dafür nicht genug Platz hatte.

Der Verein habe sich in drei Jahrzehnten erfolgreich entwickelt und habe mit seinen heute 135 Mitgliedern einen festen Platz im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Gollenberg und der überregionalen Fliegergemeinschaft, so der Vorsitzende.

Flugsportverein Otto Lilienthal Johannes Hille Quelle: Norbert Stein

56 Mitglieder sind aktive Flieger. Zur Ausübung des Sports stehen sieben vereinseigene Segelflieger und ein Motorsegler zu Verfügung. Eigentümerin des 72 Hektar großen Flugplatzes am Gollenberg ist die Gemeinde. Sie hat dem Verein den Platz langfristig verpachtet, vorerst bis zum Jahr 2066 mit der Option zur weiteren Verlängerung.

Der Platz verfügt über eine 900 Meter lange und 40 Meter breite Start- und Landebahn aus Naturrasen. Insgesamt 700 Stunden waren die Flugsportler vom Gollenberg im letzten Jahr in der Luft.

Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, wollen sie auch in der diesjährigen im Frühjahr beginnenden Saison so viele und wenn möglich noch mehr Stunden in der Luft sein.

Saisonvorbereitungen laufen auf vollen Touren

Dabei möchten sie möglichst vielen Gästen die Schönheiten des Havellandes aus der Luft zeigen. In diesem Zusammenhang verweist Johannes Hille auf die Auszeichnung „Familienfreundlicher Flugsportverein“. Um gut gerüstet zu sein für wärmere Jahreszeit laufen schon jetzt die Saisonvorbereitungen auf vollen Touren.

Im Hangar werden die Flugzeuge gewartet. Es sind Einsatzpläne zu erstellen und Wettkämpfe vorzubereiten. Einen wichtigen Platz im Vereinsleben nehmen die Nachwuchsarbeit und die Fliegerausbildung ein.

Zur Nachwuchsgewinnung arbeitet der Verein zum Beispiel auch mit Schulen in Berlin und Falkensee zusammen. Aus diesen Schulen und dem weiteren Berliner Umland kommen auch immer wieder Jugendlichen zur Segelflugausbildung nach Stölln.

Das Gebäude des Flugsportvereins Otto Lilienthal in Stölln. Quelle: Norbert Stein

„Besonders für die Nachwuchsausbildung ist unsere Flugschule wichtig“, sagt Hille. Über eine solches Objekt mit 13 Zimmern und 40 Übernachtungsmöglichkeiten würde zumindest in Ostdeutschland kaum ein anderer Flugsportverein verfügen, erklärt der Vorsitzende.

Vor 70 Jahren erbaut, nagte inzwischen der Zahn der Zeit an dem Haus. So wurden in den letzten Jahren Fassade und Dach erneuert. Rund 140 000 Euro hat die Außensanierung gekostet. Der Verein konnte sich die Investition leisten, weil das Land mit Fördermitteln half.

2020 soll die Innensanierung folgen. Rund 40 000 Euro sind dafür notwendig. Der Verein hofft auch dafür auf finanzielle Unterstützung. Diesmal aus dem Sportförderprogramm Goldener Plan Havelland des Landkreises. Einen entsprechenden Förderantrag hat der Verein bereits eingereicht.

Von Norbert Stein