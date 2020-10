Ribbeck

Statt eines großen Einheitsfestes gibt es eine Einheitsausstellung. Die wurde am Donnerstagabend im Birnengarten am Schloss Ribbeck eröffnet. Die Freiluftausstellung lädt zu einer Entdeckungsreise durch das Havelland ein und wird die nächsten vier Wochen gezeigt.

Nauen traf auf Rathenow

Der Landkreis Havelland selbst war erst 1993 per Beschluss der Landesregierung entstanden. Die Altkreise Nauen und Rathenow gingen fortan gemeinsam. Die erbitterte Schlacht um den Kreissitz gewannen die Westhavelländer, das kulturelle Herz des Landkreises schlägt in Ribbeck. Der Kreis baute das Schloss zu einem Kulturzentrum aus, es wurde zu einem Ort, an dem Havelländer und Besucher des Havellandes zusammenkommen. Das Schloss war am Donnerstag auch der Ort für eine zentrale Festveranstaltung des Landkreises zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit.

Gemeinden stellen sich vor

Eine besondere Form des Bilanzziehens ist die Ausstellung im Garten des Schlosses. „Die Ausstellung zeigt, wie positiv sich der Landkreis in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat“, sagte Landrat Roger Lewandowski. Die Schautafeln geben schlaglichtartig einen sehenswerten Überblick über die Veränderungen in den fünf amtsfreien Städten, den fünf amtsfreien Gemeinden und den zwei Ämtern. Mit Vorher-Nachher-Fotos stellen sich die Kommunen vor.

Falkensee erinnert an Mauerfall

Falkensee wählte dabei mit den Mauerfotos ein Thema, das die Deutsche Einheit erst möglich gemacht hat, und stellte die trennende Mauer und die Freude über ihr Verschwinden in den Vordergrund. Andere Kommunen wählten große bauliche Veränderungen. Besonders markant in Rathenow und Brieselang. Die Rathenower erinnern in ihrem Zeitsprung an den Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche, die 1990 als Ruine dastand. Die Brieselanger verweisen stolz auf ihren Marktplatz, der dem Ort ein lebendiges Zentrum gibt, hier befand sich ein Industriegelände, 1992 hatte der Abriss des VEB Gummiwerke Brieselang begonnen. Und so steht hinter mancher Erfolgsgeschichte vom Aufbau Ost auch der Abbau von vielen Arbeitsplätzen.

Erfolgreiche Entwicklung

Die Fähre bei Ketzin, die Brücke bei Strodehne, der Umbau des Olympischen Dorfes Elstal, das Heimathaus Friesack – sie stehen in der Ausstellung für die Veränderungen im Havelland. Zu diesen erfolgreichen Veränderungen gehören der Wiederaufbau des Schlosses Nennhausen und die Sanierung des Schlosses Ribbeck.

Geschenk aus dem Partnerkreis

Ribbeck erweist sich als verbindender Ort. Auch dank des legendären Gedichtes von Theodor Fontane. Eine neue Vertonung der Birnen-Ballade wurde am Donnerstag dem Landkreis geschenkt. Juliane Rumpf, die Kreispräsidentin des Partnerkreises Rendsburg-Eckernförde, überbrachte als Geschenk dieses Lied. Weil die Uraufführung und die große Einheitsfeier coronabedingt verschoben wurden, gab es vorerst nur die Noten für das Lied.

Juliane Rumpf übergab die Noten für das Fontanelied. Quelle: Marlies Schnaibel

Coronabedingt verlief auch die Festveranstaltung anders als noch vor einem Jahr geplant. Diesmal saßen 50 geladene Gäste im Saal mit gebührendem Abstand. Auf dem Podium kamen einige von ihnen in Gesprächsrunden zu Wort. Ex-Landrat Burkhard Schröder und der aktuelle Landrat Roger Lewandowski erzählten auf persönliche Weise, wie sie den Mauerfall 1989 und den 3. Oktober 1990 erlebten. Burkhard Schröder machte anschaulich, was es hieß, 1990 „Strukturen zu schaffen“ – das war aufregend und auch irritierend, fast im führungslosen Raum mussten wichtige Entscheidungen gefällt werden.

In Gesprächsrunden ging es um die Erfahrungen mit der Deutschen Einheit: Roger Lewandowski und Burkhard Schröder waren gefragt. Quelle: Marlies Schnaibel

In der vollgepackten, aber ganz persönlichen Gesprächsrunde waren Aufbauhelfer der ersten Stunde ebenso zu hören wie die Unternehmer Stephan Dunke aus Rathenow und Thomas Heemann aus Falkensee. Von Besserwessis und Jammerossis war in diesen Ribbecker Runden nichts zu spüren. Und auf die Bitte: „Beschreiben Sie uns den typischen Havelländer“ sagte Roger Lewandowski einfach und herzlich: „Gucken Sie uns an.“

