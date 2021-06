Ribbeck: Forderungen der Landfrauen

Ribbeck

Sie sind eine Gemeinschaft von Frauen auf dem Lande und in der Stadt. Ihr Netzwerk verbindet über 500 000 Frauen in ganz Deutschland – unabhängig von Alter, Beruf und Familienstand. Und sie engagieren sich für die Interessen von Frauen und Familien im ländlichen Raum. Kein Wunder also, dass Sebastian Steineke, Verbraucherschutzbeauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Abgeordneter für das Havelland und die Prignitz im Wahlkreis 60, im Vorfeld der Bundestagswahl den Weg zu den Landfrauen ging und das Gespräch suchte.

Für Stärkung des Ehrenamts

Die 135 Mitglieder des Landfrauenvereins Havelland, der zu den größten im Land Brandenburg gehört, hatten für die Gesprächsrunde mit dem Politiker auf Schloss Ribbeck gleich mehrere Themen mitgebracht: von der Stärkung des Ehrenamts, besseren Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf über einen flächendeckenden Breitbandausbau bis hin zu mehr Wertschätzung und Förderung der heimischen Landwirtschaft mit regionalen Verarbeitungsstrukturen reichte die Liste.

Vor allem die Forderung nach mehr Wertschätzung für das Ehrenamt wurde von Geschäftsführerin Antje Schulze konkret vorgetragen. „Kostenlose Betreuungszeiten in der Kita, auch wenn es nur fünf Stunden wären, wären sowohl Anerkennung als auch Erleichterung“, sagte sie, „das wäre doch ein erster Schritt, um das Ehrenamt zu stärken.“ Sebastian Steineke versprach, die Idee mit ins Bundesfamilienministerium zu nehmen, verwies aber auch auf die kommunale Ebene. „Das könnte man auch mit Nauens Bürgermeister Meger lösen“, meinte er. Eine Aufstockung der Betreuungszeiten für Ehrenamtler, ob im Landfrauenverein oder bei der Feuerwehr, würde jedoch zumeist an der dünnen Personaldecke der Kommunen scheitern.

Keine regionalen Schlachthöfe mehr

Eingehend wurde über die Wertschätzung und Förderung der heimischen Landwirtschaft samt regionaler Verarbeitungsstrukturen gesprochen. „Wir haben es in der Vergangenheit versäumt, ein heimisches Label der Region zu schaffen“, gab sich Steineke selbstkritisch. Das wäre in anderen Regionen wie in Bayern besser gelungen. Dass es vor Ort keine regionalen Schlachthöfe mehr geben würde, dass Milch von Brandenburg nach Polen zur Verarbeitung geschickt wird – das wären Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft. Steineke verwies auf einige Förderprogramme, ermunterte zur Gründung von Genossenschaften, um das Rad in diesem Punkt wieder zurückzudrehen und um regionale Produkte zu fördern und marktfähig zu machen. Dass es in der Region keine Verarbeitungsmöglichkeiten für Milch und Vieh gibt, monierte auch Landwirtin Stefanie Peters, stellvertretende Vorsitzende der Landfrauen Havelland. Auch sie sieht in diesem Punkt Nachholbedarf für die heimische Landwirtschaft.

Forderung nach dichtem Breitbandnetz

Ganz besonders während der Coronazeit wäre zudem der mangelnde Ausbau von Breitbandnetzen im Havelland aufgefallen. „Wenn meine Kinder Homeschooling machten und ich im anderen Zimmer eine Zoomkonferenz als Host leiten musste, ist das Netz an seine Grenzen gekommen“, berichtete Antje Schulze dem Abgeordneten. Steineke erklärte, dass sich in den letzten Jahren schon vieles verbessert hätte, Lücken in den nächsten Jahren schnell geschlossen würden. „Wenn die Netze liegen, müssen die Menschen aber auch den Anschluss bestellen“, finde er.

Von Verbraucheraufklärung bis Brauchtumspflege – Havellands Landfrauen erreichten den Abgeordneten mit ihren Zielen, „die Lebensqualität auf dem Lande zu erhalten und zu verbessern“. Steineke hat allerdings nur noch zwei Arbeitstage in Berlin, ehe es in die Sommerpause geht. Dann herrscht Wahlkampf. Die Probleme der Landwirtschaft müssten jedoch weiter hartnäckig verfolgt werden, gaben die Landfrauen ihm mit auf den Weg.

