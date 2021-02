Ribeck: Das Birnen-Dorf hat echt Geschmack

Ribbeck

Eine kleine süße Frucht zieht seit Jahrzehnten Hunderte Touristen in den kleinen Ort. Das süße Früchtchen ist natürlich die Birne samt Birnenbaum. Frühlingsbedingt steht der schon in den Startlöchern und dauerhaft hat er direkt an der Kirche seinen Platz gefunden. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts war das Gotteshaus errichtet worden. Eine Riesen-Birnen-Skulptur steht vor der Haustür.

Nicole Fechner wünscht sich in Ribbeck mehr Angebote für die Kinder und einen Zaun um den Spielplatz. Quelle: Jeannette Hix

Berühmt wurde Ribbeck um 1889, als Theodor Fontane seine Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ unter die Leute brachte. Ein Teil der Adelsfamilie lebt heute noch im Dorf und betreibt die von den Ribbecks Mitte des 19. Jahrhunderts errichte Brennerei. Kartoffelschnaps wird da längst nicht mehr gebrannt. Konzerte, Ausstellungen und Verkostungen von Edel-Bränden sind heute angesagt (www.vonribbeck.de).

Die neue Sonnenuhr vor dem Schloss – hoffentlich ist es bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Gerätehaus der Feuerwehr soll demnächst in Schlossfarbe angestrichen werden. Quelle: Jeannette Hix

Highlights für Touristen sind auch die anderen historischen Gebäude im alten Dorfkern wie das gemütliche Cafè samt Hofladen „Altes Waschhaus“ oder die von den Ribbecks 1841 erbaute „Alte Schule“ mit heutigem Mini-Hofladen samt Restaurant. Und natürlich das „Café Theodor“ an der B5. Zu DDR-Zeiten als Kinderheim genutzt, kann man dort hoffentlich bald wieder leckeren Kuchen verdrücken. Und ein kopfstehendes Fahrrad vor rotbrauner Mauer lädt Besucher in den „Pfarrgarten“ als öffentlichen Ort mit Bühne ein, um in biblische Geschichten einzutauchen.

Edith Schönefeldt besucht mit Aaliyah und Leonie den Spielplatz, wo mehr Sportgeräte aufgestellt werden sollen. Die drei ärgern sich über die Hinterlassenschaften von Hunden auf dem Platz – bei der Stadt sind jetzt Tütchenhalter beantragt. Quelle: Jeannette Hix

Das ab 1822 errichtete Schloss (www.schlossribbeck.de) ist in öffentlicher Hand. Bis 2004 als Pflegeheim genutzt, beherbergt es neben einem Restaurant und Museum derzeit auch Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Denn sein Amtssitz im Rathaus Nauen wird saniert (MAZ berichtete).

Klar ist: die meisten Touristen halten sich im alten Dorfkern auf. Nur selten verirren sie sich in die anderen Ecken des Dorfes und die Sorgen der Ribbecker interessieren sie natürlich „nicht die Bohne“. Dafür brennt es den Ribbeckern aber unter den Nägeln, dass die Bushaltestelle 20 Meter vom Wartehäuschen entfernt ist. Folge: Busfahrer haben schon mehrmals im Häuschen Wartende übersehen und die sahen nur noch sauer die Rücklichter. Ribbecks Ortsvorsteher Gordon Gaschler (LWN): „Schon lange sind wir diesbezüglich mit der Straßenverkehrsbehörde im Gespräch – bisher ohne Erfolg. Aber wir lassen nicht locker, werden jetzt erneut das Problem ansprechen.“

Ortsvorsteher Gordon Gaschler (l.) und Bürgermeister Manuel Meger besichtigen die Baustelle am Flurweg - hier laufen aktuell die Erschließungsarbeiten für zehn neue Grundstücke. Quelle: Jeannette Hix

Ein paar Meter weiter, Höhe der Verkehrsinsel Richtung Selbelang, hat der Ortsvorsteher seit Amtsantritt 2019 einen Erfolg gegen B5-Raser durchsetzen können: Eine Geschwindigkeitsmessanlage mit grünem Smiley für vorbildliche Autofahrer und rotem Smiley für Raser wird in den nächsten Tagen montiert und verbleibt dauerhaft. Auch Richtung Nauen begrüßen bald Smileys die Autofahrer – die Anlage bleibt aber nicht auf Dauer.

Dass etwas gegen die Raser unternommen wird, kann Yvonne Folgart (51) nur begrüßen. „Ich wünsche mir, dass durch Ribbeck eine 30er Strecke führt“, sagt die Frau von Landwirt Enrico Folgart, der Mutterkühe und Schafe hält. Um Hasen und Vögel geht’s beim ansässigen Kleintierzuchtverein. Auch einen Heimat- und Kulturverein gibt es.

Fontane hat Ribbeck um 1889 mit seiner Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ berühmt gemacht. Quelle: Jeannette Hix

Rund um das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr hat sich auch einiges verändert. „Wir haben die abgestorbene Hecke entsorgt, einen Zaun gesetzt und die Sonnenuhr im Park installiert“, sagt Gordon Gaschler. Darüber hinaus soll für ein einheitliches Bild das Feuerwehrhaus in gleicher Farbe wie das Schloss angestrichen werden. Auch eine Jugendfeuerwehr hat der junge Ortsvorsteher auf den Weg gebracht – kein Wunder, er ist ja auch Vize-Wehrführer und Vorstandsvorsitzender des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr in Ribbeck.

Schönes Wartehäuschen – doch die Haltestelle ist über 20 Meter entfernt – Wartende wurde schon von Busfahrern übersehen und sahen nur noch die Rücklichter des Busses. Quelle: Jeannette Hix

Auf dem Spielplatz am Dorfende passt Edith Schönefeldt auf die Kinder Alliyah (8) und Leonie (11) auf. Sie würde sich hier für den Bereich eine öffentliche Toilette wünschen. „Im Sommer sind hier viele Leute, die sich in die Büsche schlagen“, sagt Frau Schönefeldt, die 1974 noch das Fundament für die gerade plattgemachte Fontane-Gaststätte geschippt hat. „Wir hatten damals da PA-Unterricht drin“, erinnert sie sich. Jetzt würde sie sich an dieser Stelle eine Grünfläche wünschen.

Die alte Gaststätte ist plattgemacht – mal sehen, was der neue Eigentümer hier entstehen lässt. Quelle: Jeannette Hix

„Generell ist das mit der öffentlichen Toilette in Ribbeck ein Problem“, sagt Frau Schönefeldt. Die „Schlossherren“ seien nicht begeistert, wenn ständig Touris nur das stille Örtchen im Schloss besuchen.

Auch die Sache mit den Hinterlassenschaften der Hunde sei auf dem Spielplatz ein Problem. Tütchenhalter seien bei der Stadt aber bereits beantragt, ist von Gordon Gaschler zu erfahren.

Yvonne Folgart wünscht sich, dass durch Ribbeck eine 30er Zone führt, um Raser auszubremsen. Quelle: Jeannette Hix

Generell würde sich Nicole Fechner (30) einen Zaun um den Spielplatz wünschen. „Neben dem Spielplatz ist auch der öffentliche Parkplatz. Ein Zaun würde den Spielplatz für die Kinder sicherer machen“, findet Frau Fechner, die in der Alten Schulen in der Gastronomie arbeitet.

Ein Teil der Adelsfamilie Ribbeck lebt heute noch im Dorf und betreibt die von den Ribbecks Mitte des 19. Jahrhunderts errichte Brennerei. Kartoffelschnaps wird da längst nicht mehr gebrannt. Konzerte, Ausstellungen und Verkostungen von Edel-Bränden sind heute angesagt. Quelle: Jeannette Hix

Gordon Gaschler hat für den Spielplatz konkrete Pläne: „Wir wollen Spielgeräte auch für größere Kinder aufstellen und Bäume als Schattenspender pflanzen. Auch ein Trimm-dich-Pfad wäre an dieser Stelle toll“, findet der Ortvorsteher.

Vor der Kirche prangt die Birne – in Ribbeck ist sie in aller Munde. Quelle: Jeannette Hix

Gleich um die Ecke vom Spielplatz macht sich Nauens Bürgermeister an diesem Tag ein Bild vom Baufortschritt am Flurweg. Dort finden aktuell die Erschließungsarbeiten für zehn Baugrundstücke statt. Für ab 70 Euro pro Quadratmeter sollen sie an Interessenten verkauft werden. Manuel Meger zur MAZ: „Es ist wichtig, dass wir nicht nur Baugebiete in der Kernstadt haben. Auch in Ortsteilen wie Ribbeck müssen Baugebiete entwickelt werden, um dort die Bevölkerung zu halten und auch neue Leute anzusiedeln.“ Das sei wichtig, damit Ortsteile nicht aussterben.

Und bestimmt verliebt sich der eine oder andere Touri, wenn er das idyllische Dort Ribbeck besucht. Er ist dann gekommen, um zu bleiben.

Von Jeannette Hix