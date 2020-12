Paaren im Glien

Es ist schon wieder passiert. Ein Riesen-Bauschutthaufen samt alter Dachpappe, Styropor und blauen Müllsäcken liegt auf einem Feldweg bei Paaren. Der illegale Müll ist gut sichtbar, wenn man auf der L161 von Paaren kommend Richtung Bredow fährt – die Straße, die direkt neben der Autobahn verläuft. Der Landkreis ist informiert.

Mit Sorge sieht man auch dort den Trend, dass immer mehr illegaler Müll in Wald und Flur abgeladen wird. „Der Landkreis Havelland hat allein im Vorjahr über den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 480 Tonnen herrenloser Abfälle zur Entsorgung angenommen“, sagt Christine Fliegner, Amtsleiterin vom Umweltamt Landkreis Havelland. Die Kosten dafür betrugen 108 000 Euro.

Über 520 Tonnen illegaler Müll in 2020 entsorgt

Erschreckend: Obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist, musste der Landkreis bereits 520 Tonnen illegalem Müll entsorgen lassen. Die Kosten dafür liegen bei rund 145 000 Euro. Christine Fliegner. „Dazu müssten Sie noch die Kosten des Einsammelns und Transports zur Deponie nach Schwanebeck hinzurechnen.“

Für das Einsammeln seien vorrangig verschiedene Träger zuständig. „Das hängt davon ab, wo der illegale Müll abgelagert wird“, sagt die Amtsleiterin. Die Regelungen dafür stehen im Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetz (Paragraf 4 Absatz 2). Das ist im Wald die Forst, im und am Gewässer der Gewässerunterhaltungsverband und innerhalb geschlossener Ortschaften auf allen öffentlichen Grundstücken sind die Gemeinden zuständig und der Straßenbaulastträger für seine Straßen.

Entsorgung blecht der Steuerzahler – 145.000 in 2020

Haben die Kriminellen ihren illegalen Müll an Bundes- und Landesstraßen abgeladen, ist der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig. Für die Kreisstraßen wäre es dann der Landkreis und für die Gemeindestraßen und –wege die Gemeinden.

„Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger muss diesen herrenlosen Abfall zwar unentgeltlich von diesen vorrangig Verpflichteten annehmen, er stellt die Kosten jedoch jedes Jahr dann allen Einwohnern des Havellandes über die Abfallgebühren in Rechnung“, sagt die Expertin. Letztendlich ist es so: „Wenn der Nachbar den Müll in den Wald kippt, zahlen die anderen Anwohner für ihn die Entsorgung mit.“

Strafrechtler: „Tätern droht Bußgeld von bis zu 100.000 Euro.“

Laut Polizeiangaben sei ein Trend zu verzeichnen, dass Scheinfirmen inserieren, Bauschutt günstig abzuholen – mit dem Versprechen, ihn fachgerecht zu entsorgen. Doch das Geld für die angebliche Leistung landet nicht bei den Betreibern der Deponien, sondern in der eigenen Tasche der Schein-Firma

„Wer erwischt wird, Müll illegal am Straßenrand, auf Parkflächen oder im Wald zu entsorgen, muss sich meist nicht wegen einer Straftat verantworten, sondern begeht in der Regel eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 100 000 Euro geahndet werden kann“, sagt der Berliner Fachanwalt für Strafrecht Dr. Ulrich Lehmann.

Von Jeannette Hix