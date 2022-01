Havelland

Der Landkreis hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die Geflügelbesitzer in einigen Regionen des Havellandes betrifft. Sie müssen ihr Geflügel ab sofort wieder in die Ställe verbannen. Grund ist die weiter voranschreitende Geflügelpest. Betroffen sind folgende Regionen, die laut Landratsamt als Risikogebiete gelten: die Gemarkungen Ketzin, Etzin und Falkenrehde zum einen. Auch rund um den Gülper See ( das sogenannte Ramsar-Gebiet „Niederung der unteren Havel/Gülper See) darf das Hausgeflügel nicht mehr unter freiem Himmel gehalten werden.

Nach Angaben des Veterinäramtes gilt das für folgende Orte: die Gemeinde Havelaue mit Gülpe, Parey und Strodehne und Prietzen. Zudem für Hohennauen, Grütz und Albertsheim. Geflügel muss zudem auch in die Ställe in der Stadt Rhinow mit Kietz und dem Wohnplatz Buchhorst.

Lesen Sie auch Vogelgrippe auf dem Vormarsch: Stallpflicht in diesen Gebieten

Stall oder Abdeckung im Freiland

In den Risikogebieten müssen alle Geflügelhalter ihr Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, halten.

Seite Mitte Oktober 2021 werden zahlreiche Geflügelpestbefunde bei Wildvögeln in Deutschland festgestellt. Die lokale Ausbreitung des hochpathogenen Aviären Influenza Virus des Subtyps H5N1 an der Nord- und Ostseeküstenregionen bestimmt vorrangig die Dynamik des Ausbruchsgeschehens. In den letzten Monaten wiesen weitere Meldungen über infizierte Wildvögel aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg sowie Süd- und Norddeutschland auf eine überregionale Ausbreitung des Virus hin. Im Land Brandenburg wurde das Virus bereits auch in vereinzelten Hausgeflügelbeständen nachgewiesen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Virus bereitet sich aus

Es bestätigt sich somit der Verdacht, dass sich das Virus in der Wildvogelpopulation fortlaufend im Bundesgebiet ausbreitet und sich das Risiko der Einschleppung in Hausgeflügelbestände weiter erhöht. Freilandhaltungen sind besonders gefährdet. Daher wurde die Anordnung der Aufstallung von Geflügel in Risikogebieten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg getroffen.

Weiteres ist der Allgemeinverfügung vom 07.01.2022 zu entnehmen, welche auf der Internetseite des Landkreises Havelland unter Amtsblatt 01/2022 einsehbar ist. Diese Allgemeinverfügung tritt am Samstag, dem 8. Januar 2022 in Kraft.

Von Marion von Imhoff