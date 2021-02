Rohrbeck: Etliche Glasscherben im Wald entdeckt

Elstal

Der Schnee ist getaut und der Himmel strahlend blau, die ersten Sonnenstrahlen des Jahres spenden Wärme und das Gefühl von Frühlingsbeginn. Schon am vergangenem Sonnabend war es soweit und die Temperaturen stiegen. Auch Sabine Neugebauer verschlug es mit ihrem Freund in die Natur. Sie wollten entspannt gemeinsam spazieren gehen und die Sonne genießen. Dann entdeckten die beiden etliche Glasscherben und noch intakte Glasflaschen in einem Wald bei Rohrbeck.

Lange überlegen musste Sabine Neugebauer nicht. „Ich muss nachher zum Einkaufen hier sowieso noch einmal vorbei“, habe sie ihrem Freund gesagt. Zuhause packte sie sich also einen blauen Müllsack ein. Auf dem Weg zum Einkaufen hielt sie in Rohrbeck noch einmal an der Stelle an, wo morgens das viele Glas gelegen hatte. Und tatsächlich war es immer noch dort. Inzwischen war es nachmittags. Es waren vor allem Alkoholflaschen, hat die Elstalerin festgestellt.

Sie sorge sich vor allem um die Tiere und die Umwelt

Vorsichtig packte sie das zertrümmerte Glas und die noch intakten Glasflaschen in ihren blauen Beutel. In Dallgow-Döberitz, wo sie für den Einkauf hinfuhr, suchte sie dann einen Glascontainer und entsorgte die Scherben und Flaschen ordnungsgemäß. Es habe sich sowohl um Braunglas, Weißglas und Grünglas gehandelt.

Etliche Glasscherben und Flaschen sind vor allem für die Tiere gefährlich. Quelle: Privat

Jemanden die Schuld dafür geben oder wütend darüber sein, möchte sie nicht. „Ich frage mich eher, was macht das mit der Natur und den Tieren?“, sagt die 28-Jährige. Es soll schließlich bis zu 100 Jahren dauern, bis die Natur das Glas abgebaut hätte.

Für die Umwelt ist das enorm schädlich. Zudem habe sie selbst einen Hund – für die Tiere seien die vielen Glasscheiben enorm gefährlich. Leider habe sie die Erfahrung erst kürzlich im Bekanntenkreis machen müssen. „Erst am Sonntag hat sich der Hund einer Nachbarin eine Scherbe eingetreten“, sagt Sabine Neugebauer.

Der Hund habe aktuell einen Verband um den verletzten Fuß und laufe nur noch auf drei Beinen. Generell sei die Gegend in Rohrbeck für viele Wildtiere bekannt. Laut Sabine Neugebauer gebe es hier vor allem Rehe und Wildschweine. Zudem „ist der Ort die Hundesiedlung von Elstal“, meint sie. Viele Menschen gehen hier täglich mit ihren Hunden spazieren und Gassi. Für sie sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, die Scherben aufzuheben.

Niemand müsse sich hilflos fühlen

Damit bewies sie ihren starken sozialen Charakter. Ihr gehe es auch nicht darum, mit den Fingern auf andere zu zeigen. „Aktuell geht es vielen wegen der Pandemie nicht gut. Man kann nicht mehr viel machen und einige fühlen sich hilflos“, sagt sie. Und sie ergänzt: „Aber auch so eine kleine Sache wie Scherben wegräumen kann helfen, so hilf- und tatenlos müssen wir nicht sein. Und für Tiere kann das eine Welt verändern.“

Zuhause schnappte sie sich einen blauen Müllsack und entsorgte den Müll kurzerhand einfach selbst. Quelle: Sabine Neugebauer

Es habe auch schon Zeiten gegeben, in denen die Elstaler zusammen auf Müllsuche gegangen sind und den Ort sauber gehalten haben. Fänden solche Aktionen als Gemeinschaft wieder statt, würde sie sich freuen und daran teilnehmen. Auch künftig möchte sie die Augen nicht verschließen und, wenn sie Müll entdeckt, wird sie ihn wegräumen.

Und vielleicht schließen sich in Zukunft auch andere Menschen an – der Umwelt und den Tieren würde es vor allem zugute kommen. Und in einer sauberen Ortschaft lebt es sich ja auch gleich viel schöner und angenehmer, meint sie.

Von Steve Reutter