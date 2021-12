Rückblick 2021: Das war das Jahr in Dallgow-Döberitz

Dallgow-Döberitz

Hier ein monatlicher Überblick auf die wichtigsten Ereignisse und Beschlüsse des Jahres in Dallgow-Döberitz. Unsere Fotogalerie zeigt einiges nochmal im Bild.

Januar

Die Sanierungen am Dach des Marie-Curie Gymnasiums sind abgeschlossen. +++ Sven Richter (CDU) tritt den Posten des Dallgower Bürgermeisters an.

Februar

Friseure in Dallgow beteiligen sich an bundesweiter Protestaktion, um auf ihre Corona-Notlage aufmerksam zu machen+++Im Pfarrsprengel Dallgow testet man Online-Gottesdienste.

März

Der Wechselunterricht an Dallgower Schulen startet+++Gemeindevertretung stimmt für die Sanierung des maroden Miethauses in der Charlottenstraße +++ Das Corona-Testzentrum in der Steinschneiderstraße öffnet seine Türen mit Hilfe von Ehrenamtlern.

April

Beim L 20-Ausbau in der Seeburger Ortsdurchfahrt werden über 20 Skelette vom alten Kirchfriedhof gefunden+++Der zweite Bürgerhaushalt der Gemeinde wird ausgezählt.

Die meisten Stimmen der Dallgower erhalten einen Wasserspielplatz am Egelpfuhl und das Anlegen von Wildblumenwiesen in der Gemeinde.+++Die Havellandhalle in Seeburg öffnet ein zusätzliches Corona-Testzentrum auf dem Gemeindegebiet.

Mai

Dallgow braucht einen neuen Bauhof. Die geplanten Kosten für den Neubau im Artilleriepark steigen und sorgen für Diskussionen in der Gemeindevertretung.+++Gemeindevertreter beschließen den Abriss des alten Feuerwehrgebäudes in Seeburg, um Platz für die Entwicklung des Dorfkerns zu schaffen.

Juni

Die MAZ spricht mit dem Autohaus Dallgow über die Möglichkeiten der Elektromobilität.+++Abiturienten des Marie-Curie Gymnasiums erzählen bei ihrer Zeugnisvergabe von dem Abschluss unter Corona-Bedingungen.+++Bernd Münchow ist die Treue Seele des SV Dallgow 47.

Der Platzwart erzählt von den Anfängen und wie er den Platz an der Charlottenstraße in Schuss hält.

Juli

Mieter in der Dallgower Reitersiedlung sind geschockt über einen Eigentümerwechsel. Sie stehen vor der Wahl, zu kaufen oder auszuziehen.+++Heftige Regenfälle treffen Dallgow und setzten Straßen teilweise unter Wasser. Die Feuerwehr zieht am Ende des Tages eine glimpfliche Bilanz.

August

In der Tanzschule gedenken Vertreter der Gemeinde und Zeitzeugen des Mauerbaus vor 60 Jahren. Zwei Zeitzeugen erinnern sich für die MAZ an den Tag, an dem Deutschland geteilt wurde.

September

Die geplante Vereinbarung für den Glasfaser-Ausbau wird unterzeichnet.+++Dallgow soll einen Solarpark bekommen+++der neuen Bahnhofsvorplatz wird eingeweiht.

Oktober

Die Arbeiten für den neuen Bauhof im Artilleriepark starten+++Die diesjährige Erntekrone wird im Dallgower Rathaus ausgestellt.

November

Der geplante Bibliotheksumzug in ein Schulgebäude sorgt für Unmut+++Bei einer Impf-Aktion Am Marie-Curie Gymnasium gibt es großen Andrang.

Dezember

Der Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz fällt aus+++Die MAZ testet den neuen Rad- und Wanderrundweg durch Dallgow +++ Ralf Böttcher, Vorsitzender der Gemeindevertretersitzung, legt sein Mandat nieder und tritt aus der CDU aus.

