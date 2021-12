Rückblick 2021: Von Ketzin bis Rathenow – so war das Jahr im Landkreis Havelland

Havelland

Hier der chronologische monatliche Überblick auf die wichtigsten Ereignisse und Beschlüsse des Jahres in der Optikstadt Rathenow. Unsere Fotogalerie zeigt vieles nochmal im Bild.

Januar

Mit Beginn des Jahres 2021 ist der Kreißsaal am Standort Rathenow der Havelland Kliniken Geschichte +++ Havelbus richtet sich auf die Corona-Vorgaben ein – mit Schutzscheiben und Abstandsgeboten +++ Neue Regeln zur Inzidenz. In einem 15-Kilometer-Radius um den Kreis darf man sich noch frei bewegen. Zwei Wochen später wird der Radius gestrichen +++ Im Jahr 2020 wurden im Landkreis Havelland 631 Babys geboren +++ In der Havelland Klinik Nauen wird eine Covid-Station eingerichtet +++ Winfried Rall, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes hört auf.

Februar

Das Land entscheidet: ein Corona-Impfzentrum soll nach Falkensee, daraufhin erhebt sich Protest in Rathenow +++ Der Kreisbauernverband lehnt in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel das Insektenschutzgesetz ab +++ Ein Urgestein der Havelländer Kreisverwaltung hört auf: Henning Kellner, viele Jahre Landwirtschafts- und Umweltdezernent geht in den Ruhestand +++ Die Kreistagsabgeordneten wollen im Kreis die Gelbe Tonne einführen +++ Bei den Havelland Kliniken wird Bilanz gezogen. In Nauen entsteht eine neue Isolierstation +++ Ab sofort tagen die Ausschüsse des Kreistages auch online.

März

Das Land genehmigt zwei Impfzentren im Kreis – in Falkensee und Rathenow +++ Demon-strationen vor der Brandenburghalle des dem MAFZ Paaren im Glien – drinnen findet der Landesparteitag

Keine Grüne Woche 2021 und somit auch kein Havellandtag. Mehr darüber in unserer Fotogalerie. Quelle: Uwe Hoffmann

der AfD statt +++ Der Kreis führt eine Berge-Prämie für Wildschweine ein und will so der Afrikanischen Schweinepest gegensteuern +++ Oberstleutnant Manfred Klitscher verlässt das Kreisverbindungskommando +++ Auch diesmal gibt es einen Regionalwettbewerb zu Jugend musiziert im Havelland – allerdings dezentral an mehreren Orten.

April

Der Kreis gibt zusätzliche Corona-Hilfen für Sportvereine frei +++ Am Krankenhausstandort Rathenow will die Havelland Klinik die Rettungsstation und die Geriatrieversorgung ausbauen +++ Christian Görke (Die Linke) aus Rathenow will in der Lausitz ein Bundestagsdirektmandat +++ Das Netzwerk Gesunde Kinder präsentiert sich ab sofort in neuen Räumen +++ Erstmals gibt es im Havelland eine Corona-Ausgangssperre.

Zur Galerie Die wichtigsten Ereignisse des Jahres aus dem Landkreis im Bild.

Mai

Der Kreis leitet wegen toter Ferkel, die in Bützer in einem Müllcontainer gefunden wurden, ein Bußgeldverfahren ein +++ In den Impfzentren des Kreises in Falkensee und Rathenow sind bisher bereits 8500 Personen geimpft worden +++ Sportler im Kreis protestieren dagegen, dass sie unter Corona-Bedingungen kaum trainieren können +++ Landkreis unterstützt 34 Schulen aus einem eigenen Förderprogramm +++ Das MAFZ befindet sich in finanzieller Schieflage. Hilft der Kreistag nicht mit Geld, droht die Insolvenz.

Juni

Der Kreistag lehnt die Stelle für einen havelländischen Alleenbeauftragten ab +++ Freude bei den Sportlern, die Sporthallen sind wieder für Trainingseinheiten frei +++ Die Corona-Zahlen sind jetzt so niedrig, dass auch die Bürgerservicestellen im Kreis wieder öffnen +++ Elke Franke, Leiterin des Kreis-Sozialamtes, geht in den Ruhestand +++ Die Wasserstofftechnologie soll im Havelland einen besonderen Stellenwert erhalten +++ Es ist heiß, das Wasser im Havelland wird knapper.

Juli

Ein schwieriges Jahr haben auch die Rotarier des RC Havelland hinter sich. Bisher traf man sich nur im digitalen Raum. Nun gab es das erste „analoge“ Wiedersehen +++ Der Kreis reicht einen Kinderfreizeitbonus aus +++ Die Landwirte hoffen, dass es noch mehr regnet – für die Ernte kam er teilweise zu spät +++ Das Feuerwehrtechnische Zentrum Havelland in Friesack ist fertig +++ Der Kreis lobt zum 25. Mal die Wirtschaftsförderpreise aus. Darunter auch die Sparten Umwelt und Innovation +++ Im Havelland machen sich 94 Jungstörche auf die Reise in den Süden +++ der Landrat zeichnet Feuerwehrleute aus +++ Ab sofort kann man sich in den Impfzentren ohne Termin impfen lassen.

August

Werner Stackebrandt stellt ein neues Buch zur Erdgeschichte des Havellandes vor +++ Die Havelland Klinik schließt in Rathenow eine Station wegen Patientenmangels +++ Die Kreisverwaltung will zusätzliche Stellen im Gesundheitsamt, finanziert werden sie fast vollständig vom Land +++

Die havelländischen Jugendwehren trafen sich in Selbelang. Mehr darüber in unserer Fotogalerie. Quelle: Max Braun

Havelbus bekommt von der IHK eine Auszeichnung als Top-Ausbildungsbetrieb +++ Der Kreis möchte mit den Städten Potsdam und Brandenburg sowie dem Landkreis Ostprignitz Ruppin eine Biovergärungsanlage in Nauen errichten.

September

Die Kassenärztliche Vereinigung schlägt Alarm: in der Region sind noch 13 Hausarztstellen frei +++ Der Bundestagswahlkampf nimmer Fahrt auf. Norbert Röttgen wirbt für die CDU, Dietmar Bartsch für die Linke +++ Im Rathenower Impfzentrum wird der letzte Pieks gesetzt. Nun propagiert der Kreis das „ aufsuchende Impfen“ +++ Ein Kreistagsabgeordneter der AfD verhindert aus fadenscheinigen Gründen, dass Journalisten im Kreistagssitzungssaal fotografieren dürfen +++ Der Kreistag beschließt, die Kommunen am Jahresüberschuss 2021 zu beteiligen +++ Die SPD zieht in der Bundestagswahl alle drei Wahlkreise direkt.

Oktober

Die Brandenburgische Seniorenwoche startet in Rathenow +++ Ein Helferkreis aus dem Havelland unterstützt den Aufbau im Ahrtal +++ Das Projekt „Gesundheitssport im ländlichen Raum“ endet. Die teilnehmenden Vereine haben gute Erfahrungen gemacht +++ Die Volkszählung beginnt kommendes Jahr im Mai und der Kreis richtet Zählstellen ein.

November

Das Jobcenter Havelland meldet 9201 Hilfeempfänger +++ Im Kreis tobt eine Debatte, ob zu viele Alleenbäume gefällt und zu wenige nachgepflanzt wurden +++ Landrat Roger Lewandowski besucht Feuerwehren im Amt Rhinow +++ Das Gesundheitsamt sieht sich nicht mehr in der Lage, alle Corona-Fälle nachzuverfolgen. Die Kreisamtsärztin appelliert an die Vernunft der Havelländer +++ Die Havelland Kliniken kündigen an, dass sie die Tagespflegestationen im Stadtforst Rathenow und Gesundheitszentrum Premnitz schließen werden.

Dezember

Der Kreistag beschließt, die Eltern von ihrem Anteil am Schulbusticket zu befreien +++ Die Havelland Kliniken nehmen Corona-Patienten aus Südbrandenburg auf +++ Die AfD nimmt nicht an der Kreistagssitzung teil, weil sie die 3-G-Regelung nicht akzeptiert +++Der Eisenbahnkonzern Stadler will sich auf dem Bahntechnologiecampus Elstal niederlassen +++ Der Kreistag verabschiedet das Klimaschutzkonzept

Von MAZonline