Rückkehr in den Normalbetrieb: Kitas stehen in den Startlöchern

Havelland

„Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns, vor allem für die Kinder, dass der Kitabetrieb ab Montag endlich wieder normal weitergeht“, sagt Ewelina Jenczewski, Leiterin der Kita „Nesthüpfer“ in Falkensee, die vom Landessportbund betrieben wird. Derzeit werden schon etwa 100 Kinder in der Kita betreut, am Montag kommen dann auch die restlichen 80 Kinder wieder. „Der neue Termin hat natürlich noch einmal alles auf den Kopf gestellt. Wir haben unsere Hygienekonzepte noch einmal angepasst und Informationen für die Eltern vorbereitet, auch um diese zu beruhigen“, so Jenczewski. So soll am Montag alles reibungslos funktionieren.

Wenig Zeit zur Vorbereitung für Kommunen

Auch die zwölf kommunalen Kitas in der Stadt Falkensee kehren dann wieder in den Regelbetrieb zurück. „Eigentlich war die nächste Stufe für die Rückkehr in die Kitas für den 22. Juni geplant. Unsere Planungen dafür konnten wir nun in den Papierkorb legen“, ärgert sich Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) über die Kommunikation des Landes, das den neuen Termin erst am Dienstag bekannt gab. Die genaue Verordnung wird sogar erst Freitagnachmittag ausgegeben. Für die Kommunen bleibe somit kaum Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen, sagt Müller.

Der Neustart ist auch in den vier kommunalen Kitas der Gemeinde Wustermark mit großen Anstrengungen verbunden. „Donnerstagnachmittag haben wir mit allen Kita-Leiterinnen über die Abläufe beraten“, erzählt Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Auch er ärgert sich darüber, dass das Land den Kommunen in der Frage nicht eine längere Vorbereitungszeit eingeräumt hat. Trotzdem wurde festgelegt: Alle Kinder, die vor Corona einen Kita-Platz hatten, dürfen kommen. Die Eltern würden per Telefon, per Mail, auf der Wustermarker Homepage oder persönlich informiert, so Schreiber.

Essenversorgung in Wustermark geregelt

Auch das nötige Personal stehe in den Kitas bereit. „Wir haben keine Mitarbeiterinnen, die altersmäßig zur Risikogruppe gehören, allerdings einige schwangere Erzieherinnen. Das ist geregelt.“ Alle nötigen Hygienemaßnahmen seien getroffen worden. Was die Essenversorgung der Kinder anbelange, habe die Gemeinde in Abstimmung mit dem Anbieter Sodexo die Maximalvariante geplant. „Wir wissen zwar nicht, wie viele Kinder am Montag kommen, aber wir haben für alle ein Essen bestellt.“ Auch der Wustermarker Hort in der Grundschule ist Montag ab früh morgens geöffnet.

Ausreichend Essen, in Form von Tiefkühlkost, gibt es auch in den Dallgower Kitas. „Bei den Kitas sehe ich keine großen Probleme. Etwas schwieriger ist es hingegen bei der Hortbetreuung, wofür die Schule zuständig ist. Gerade die Betreuung am Vormittag, die mit Lehrern abgedeckt wird, ist eine große Herausforderung“, sagt Dallgows Ordnungsamtsleiter Peter Kristke. Personell seien die Kitas gut aufgestellt, es gebe nur eine Mitarbeiterin, die zur Risikogruppe gehöre. Möglich sei auch, dass am Montag noch nicht alle Eltern ihre Kinder wieder in die Kita schicken. Das würde den Neustart in den Einrichtungen zumindest etwas erleichtern.

Stadt Ketzin / Havel erfreut über Lockerungen

Schon vor drei Wochen hätten die kommunalen Kitas in der Stadt Ketzin/ Havel wieder für alle Kinder öffnen können, sagt Bürgermeister Bernd Lück ( FDP). Einzig die bisher geltende Abstandsregel hatte das verhindert. Jetzt freue er sich, dass das Land, wenn auch sehr kurzfristig, dieses Hindernis aufgehoben habe. „Unsere Kitas werden ab Montag alle Kinder aufnehmen, Personal ist ausreichend da, die Hygienevorschriften können erfüllt werden“, sagt er.

Den Wegfall der Abstandsregeln sieht Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) kritisch. „Erzieher und Kitapersonal können sich wohl scheinbar nicht mehr mit dem Corona-Virus anstecken, anders kann ich mir nicht erklären, warum Abstand und Mundschutz hier nicht mehr gelten sollen, in Schulen und anderen Orten aber schon. Das versteht niemand mehr“, so Oehme.

Holpriger Start in Friesack erwartet

In den kommunalen Einrichtungen in Brieselang sei ebenfalls alles vorbereitet. „Ich gehe außerdem davon aus, dass die freien Träger den Regelbetrieb uneingeschränkt realisieren können“, sagt Brieselangs Fachbereichsleiter Thomas Lessing. Dies gehe aus einer Telefonabfrage der Gemeinde hervor.

„Unser Anspruch ist es, dass wir den Regelbetrieb ab Montag organisiert bekommen, wobei es am ersten Tag noch etwas holprig sein wird“, sagt der Friesacker Amtsdirektor Christian Pust. „Wir hoffen, dass es dann mit jedem einzelnen Tag störungsfreier wird und wir alle wieder Routine bekommen.“ Dabei geht es um die Kitas in Pessin, Friesack und Retzow sowie um die Horte in Paulinenaue und Friesack.

In Nauen betreut der Träger Kinderwelt die beiden Kitas in den Ortsteilen Groß Behnitz und Wachow im eingeschränkten Regelbetrieb bereits jetzt schon mit mindestens sechs Stunden pro Tag. „Wenn die Ausführungen des Landkreises und der Stadt Nauen zu der Entscheidung des Ministeriums dies zulassen, werden wir auch in den beiden Kitas im Laufe der nächsten Woche wieder in den vollen Regelbetrieb zurückkehren“, heißt es auf Anfrage.

Schließzeiten im Sommer bleiben

Einer Rückkehr der Falkenseer ASB-Kita „Tollhaus am Wald“ in den Regelbetrieb steht ebenso nichts im Weg. In Abstimmung mit den Eltern hat der ASB die Wiederöffnung geplant. Hier sei alles vorbereitet. „Der aktuell ausgeweitete Umfang der Hortbetreuung durch die Kita erfordert allerdings eine angepasste Dienstplanung“, sagt Marcel Gunia, Verwaltungsleiter des ASB. In Bezug auf die Ferien wird es in den Kitas keine Änderungen geben. „Unsere Mitarbeiter waren auch während der vergangenen Wochen im Einsatz und benötigen wie alle Eltern ebenfalls verlässliche Strukturen“, so Gunia.

Von Danilo Hafer