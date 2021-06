Saigon, Osnabrück, Rathenow – der Weg des Lungenarztes Quoc Thai Dinh

Rathenow

Es gibt im Landkreis Havelland nur zwei niedergelassene Pneumologen. Darum ist es kein Wunder, dass bei Quoc Thai Dinh die Praxis im Ärztehaus an der Ecke Friedrich-Ebert-Ring und Philosophenweg immer gut besucht ist. Der Professor für Lungenheilkunde hat den Schritt, nach Rathenow zu kommen, nie bereut. Beruflich ist er in der Kreisstadt gut gelandet. Sein Privatleben spielt sich in Potsdam ab. Er hat viele Jahre in der Charité gearbeitet, da lag Potsdam als Wohnort auf der Hand.

Als seine Vorgängerin die Praxis aus Gesundheitsgründen nicht weiterführen konnte, griff Quoc Thai Dinh zu. Zu der Zeit war er gerade in Homburg/Saar an der medizinischen Fakultät. „Das ist auch eine der größten Lungenspezialkliniken, weil es im Saarland Bergbau gab“, sagt der Mediziner.

Gute Zusammenarbeit

Am Mittwoch empfing er Gäste aus der Kreisverwaltung. Kreisamtsärztin Anna Müller und Landrat Roger Lewandowski hatten einen Zuschuss dabei. Das Geld stammt aus dem Programm, mit dem der Landkreis Ärzte, die sich neu und dauerhaft in der Region niederlassen, unterstützt. Erstmals in diesem Jahr wird Geld aus dem Programm ausgereicht. Anna Müller ist froh, dass es im Westhavelland gelungen ist, eine Praxis für Lungenheilkunde am Netz zu halten. „Wir arbeiten hier auch eng zusammen, wenn es um Tuberkulose geht“, sagte sie am Mittwoch.

Quoc Thai Dinh und Landrat Roger Lewandowski mit der Förderurkunde. Quelle: Joachim Wilisch

Quoc Thai Dinh stammt aus Vietnam. Seine Eltern waren Boat People, die auf der Flucht vor dem Vietnamkrieg ein neues Zuhause in Deutschland gefunden hatten – in Osnabrück. Hier wuchs Quoc Thai Dinh auf. Dem Studium in Gießen folgten Stationen in Berlin, Hannover und Homburg/Saar. Der Mediziner ist froh, dass er nun seinen Platz gefunden hat. Vietnamesische Traditionen sind dem Arzt, der fast akzentfrei Deutsch spricht, trotzdem wichtig.

In Homburg/Saar bemüht er sich weiter um Forschung und Lehre. „Da geht jetzt viel online und etwa viermal im Jahr fahre ich hin“, sagt er. Er nimmt Prüfungen ab. Er forscht und er bildet aus. „Aber mein Schwerpunkt ist die Praxis in Rathenow“, bekräftigt er.

Covid und Long-Covid

Hier hat er im Quartal etwa 1500 Patienten. „Da sind ganz unterschiedliche Krankheitsbilder dabei“, erklärt der Arzt. Und seit dem vergangenen Jahr muss er auch Covid-Patienten behandeln. „Es sind auch Patienten mit Long-Covid dabei“, setzt er hinzu. Also Leute, die von Covid genesen sind aber mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. In der Rathenower Praxis werden auch Allergiker behandelt.

Covid 19 bestimmt nach wie vor den Ablauf in der Praxis. Immer wieder wird Quoc Thai Dinh als Impfarzt eingesetzt. „Ich habe schon in mehreren Impfzentren gearbeitet, auch in Kyritz. Unsere Praxis in Rathenow war zudem eine Pilotpraxis, in der getestet wurde, wie die Impfung bei niedergelassenen Medizinern funktioniert.“

Kreisamtsärztin Anna Müller lobt die Zusammenarbeit. Quelle: Uwe Hoffmann

Der Landrat hört das gerne. „Der Landkreis kann mit dem Programm nur in einem gewissen Rahmen helfen.“ Es sei ein Anreiz. Damit könne man nicht das Grundproblem lösen. Roger Lewandowski meint damit die Hausarztdichte in der Region.

Wie bereits berichtet, haben Patienten in Premnitz und Rathenow große Probleme, einen neuen Hausarzt zu finden, wenn der Mediziner ihres Vertrauens in den Ruhestand geht. Anna Müller verweist in dem Zusammenhang auf ein Programm der Havelland Kliniken, wo Allgemeinärzte in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Hausärzten ausgebildet werden. „Das wäre eine Chance, Nachwuchs für die Fachrichtung Hausarzt in Premnitz und Rathenow zu interessieren.“ Bedauerlicherweise sei dieses Programm auch bei den Hausärzten im Westhavelland nicht sehr bekannt.

Spezielle Geräte

Das Geld – eine fünfstellige Summe – kann Quoc Thai Dinh in seiner Praxis gut verwenden. Erst kürzlich hat er sich ein neues Lungenfunktionsgerät angeschafft. „Das hat alles seinen Preis, es gehört aber in eine moderne Praxis.

Der Mediziner unterstreicht, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man in einem großen Krankenhaus auf Station arbeitet oder ob man in einer Praxis Patienten behandelt. „Der Unterschied ist da.“ Aber Quoc Thai Dinh kann sich auf vier Mitarbeiterinnen in der Praxis verlassen, die ihm alle Verwaltungsabläufe und andere Fragen vom Hals halten. „Ohne mein Team würde das hier nicht gehen und ohne mein Team hätte ich mich hier nicht so schnell eingelebt. Ich bin sehr dankbar.“

Quoc Thai Dinh ist seinem Team dankbar. Quelle: Joachim Wilisch

Auch wenn der Medizinerberuf früher gar nicht in der Familie verankert war, die Zukunft sieht danach aus. Ein Sohn von Quoc Thai Dinh studiert Medizin, insgesamt hat er drei Kinder.

Die Rathenower haben sich schon an ihn gewöhnt – ebenso wie umgekehrt. Vielleicht folgt sogar bald der Umzug von Potsdam ins Westhavelland. „Ich schaue mich schon um“, verrät er.

Von Joachim Wilisch