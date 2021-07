Sanfter Tourismus an der Havel: So soll es in Premnitz funktionieren

Premnitz

Als die Arbeiten zur Renaturierung der Unteren Havel begannen, war Projektleiter Rocco Buchta optimistisch. Einen Schub werde das für die Region geben, prophezeite er. Gerade im Tourismus.

Zur Übergabe eines fertiggestellten Havelaltarmanschlusses bei Mögelin räumte Buchte nun ein, er habe mehr erwartet. „Irgendwie fehlt der Schwung“, sagt er. Es gebe viele gute Einzelansätze aber in der Gesamtheit sei das noch wenig.

Einen Lichtstreif am Horizont entwarf zu dem Treffen der Bürgermeister der Stadt Premnitz, Ralf Tebling. „Ich glaube, das, was sich Rocco Buchta vorstellt, wollen wir gerade neben der Milower Brücke realisieren.“ Das ehemalige Premnitzer Wassersportgelände grenzt zwar direkt an die Gemeinde Milower Land, gehört aber noch zur Gemarkung Premnitz.

Inzwischen verkauft

Früher war hier ein Sägewerk, später legte man hier Grundlagen für ein Wassersportgelände. Ein kleiner Hafen wurde angelegt, eine Gaststätte kam dazu. Später stand die Liegenschaft leer. Nun ist sie verkauft.

Der Investor hat vor, hier ein Angebot für Wassertouristen zu entwickeln. „Das ist genau das, was sich Rocco Buchta vorstellt“, so Ralf Teb-ling. Bei der Fahrt auf dem Havelaltarm – der Grubenlanke – informierte der Bürgermeister, dass man derzeit im Bebauungsplanverfahren sei. Es dauert also noch einige Zeit, bis der Investor hier loslegen kann. „Wir setzen aber darauf, dass der neue Besitzer der Immobilie es ernst meint“, sagt Tebling. Die Stadtverwaltung wolle ihrerseits alles tun, um das Verfahren ordentlich abzuwickeln.

Rund 16 300 Quadratmeter umfasst das Gelände. Der Gebäudebestand umfasst die alte Gaststätte und diverse Bootshallen. Am alten Bootshaus gibt es bereits eine Ferienwohnung.

Rocco Buchta bei der Übergabe der Grubenlanke. Er hofft auf sanften Tourismus. Quelle: Joachim Wilisch

Nun sollen die Gebäude – wie es im Bebauungsplan heißt – renoviert und ertüchtigt werden. Gebäude, die nicht mehr in gutem Zustand sind oder nicht gebraucht werden, plant der Investor abzureißen. Der Gaststättentrakt soll zu einem Beherbergungsbetrieb ausgebaut werden – einer Pension oder Hotel.

In das alte Bootshaus mit der Ferienwohnung sollen weitere Ferienwohnungen kommen. Insgesamt seien vier geplant, informierte die Stadtverwaltung Premnitz bei der Stadtverordnetenversammlung, zu der der Bebauungsplan auf den Weg gebracht wurde. Am Ufer zur Havel sollen eine Liegewiese und eine Slipanlage für Ruder- und Paddelboote entstehen. Eine feste Bebauung ist am Ufer nicht geplant.

Wasserwanderer dürfen ins Zelt

Einen Campingplatz im eigentlichen Sinn wird es an dieser Stelle nicht geben. Dennoch sollen Wasserwanderer hier die Möglichkeit haben, ihr Zelt aufzuschlagen, wenn sie auf der Durchreise sind. Dazu kommen einige geordnete Stellflächen für Wohnmobile. Autos sollen auf dem Gelände nur ausnahmsweise fahren. Es werde ein zentraler Parkplatz neben dem Gelände angelegt. „Darum kann auf befestigte Wege und Zufahrten verzichtet werden. Für die Rettungswege (Feuerwehr, Sanitäter, Notarzt) sind Wege in Schotterrasenbauweise vorgesehen.

Dies sei ein Beitrag, um den Wassersport auf der Unteren Havel einerseits zu entwickeln und andererseits die Entwicklung zu steuern.

Sanfter Tourismus, wie hier geplant, wünscht sich Rocco Buchta. Davon könne es entlang der Unteren Havel ruhig mehr geben. Fhttps://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Nauen/Ribbeck-Startschuss-fuer-neue-Tourismus-Verbindung-im-Havellandür die Havel bei Premnitz liegen jetzt die Pläne für die weitere Renaturierung aus. Bürger, die sich von den Projekten betroffen fühlen, können sich dazu äußern.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz Quelle: Rüdiger Böhme

Bis das abgeschlossen ist, bleibt zunächst die Besichtigung der Grubenlanke – ein Projekt, das die Stadt Premnitz in Zusammenarbeit mit dem Havel-Projektbüro umgesetzt hat.

Von Joachim Wilisch