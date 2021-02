Brieselang

Die Vorstellung, mit seinem Handwerk Menschen glücklich zu machen, erfüllt Sascha Koal aus Brieselang besonders. Aus diesem Grund hegte er nach seiner Schulzeit den Traum, eine Ausbildung zum Koch zu beginnen. In seinem eigenen Restaurant würde er seine Gäste mit besonderen Spezialitäten und Leckereien eine Freude bereiten und so für einen schönen Abend sorgen. Doch letztendlich kam alles ganz anders.

Väterlicher Rat führt schließlich zum Meisterbrief

Sascha Koal nahm sich stattdessen des väterlichen Rats an und begann zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Der Brieselanger fand mit zunehmender Zeit immer mehr Gefallen an der Arbeit. Nach der erfolgreich absolvierten Ausbildung erhielt Sascha Koal zügig eine Anstellung. Doch das „reine Schrauben an Autos“ erfüllte ihn nicht auf Dauer. Er entschied sich daher, noch einmal die Schulbank zu drücken, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Einen Meisterbrief in der Tasche zu haben, spornte ihn an. Doch sein damaliger Arbeitgeber unterstützte sein berufliches Vorhaben nicht. Der engagierte Brieselanger ließ sich von seinem Ziel nicht abbringen und kündigte folglich das Arbeitsverhältnis. So lag der Fokus voll und ganz auf dem Meisterbrief, den er bereits ein Jahr später in den Händen hielt.

Der angehende Betriebswirt Sascha Koal aus Brieselang. Quelle: Viktoria Kratz

Seit 2018 arbeitet Sascha Koal beim Bosch-Car-Service in Potsdam, zunächst als angestellter Meister. Ende 2018 bekam er sogar eine Anstellung als Werkstattleiter. Nun ist er der Hauptansprechpartner für technische Belange und koordiniert den Werkstattbereich. Seine berufliche Position bereite ihm viel Freude. „Ich schätze die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen sowie den Kontakt zu unseren Kunden“, sagt der 30-Jährige.

Kundenzufriedenheit steht an oberster Stelle

Besonders für seine Kunden nimmt er sich auch gerne mal mehr Zeit. So hilft er ihnen beispielsweise bei technischen Fragen weiter und erklärt ihnen alles bis in das kleinste Detail. Die Kundenzufriedenheit steht bei ihm an erster Stelle. „Der Kunde ist letztendlich unser Auftraggeber. Mir liegt es am Herzen, dass sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen“, sagt der zielstrebige Brieselanger.

Koals Arbeitgeber, der Bosch Car-Service in Potsdam, unterstützt das Anliegen seines Mitarbeiters. Quelle: Privat

Seine herausragenden Kompetenzen kennen auch sein Betriebsleiter und sein Chef. Beide fördern die berufliche Weiterentwicklung von Sascha Koal. Sie boten ihm die Fortbildung zum Betriebswirt bei der Handwerkskammer Potsdam an. „Ich weiß gar nicht, ob ich selbst auf die Idee gekommen wäre, die Fortbildung zu beginnen“, sagt der 30-Jährige. Umso mehr weiß er das Angebot zu schätzen. Fest entschlossen nutzte er seine große Chance. Seit November 2020 besucht Sascha Koal nun wieder die Schule. Jedes zweite Wochenende heißt es fleißig Lernen. Vor vier Wochen wurde der Unterricht auf Online-Lehre umgestellt, um Ansteckungen mit dem Virus zu vermeiden. Seitdem sitzt Sascha Koal im Homeoffice. Doch das ist gar nicht so einfach für ihn. „Ich bin eher ein Fan vom Präsenzunterricht. Zuhause fällt es mir schwerer mich zu konzentrieren. Überall lauert eine Ablenkung.“

Zwei Jahre lang hoher Zeitaufwand für die Weiterbildung

Die zweijährige berufsbegleitende Fortbildung zum Betriebswirt fordert einen hohen Zeitaufwand. Da gehen auch schon einmal freie Tage für die Prüfungsvorbereitung drauf. Doch der Brieselanger achtet dabei auf ein ausgeglichenes Verhältnis. Dazu unterteilt er seine freien Tage. Vormittags beschäftigt er sich mit den schulischen Inhalten und ab dem Nachmittag widmet er sich seiner kleinen Familie. „Ich bin sehr froh, dass mir meine Familie den Rücken stärkt. Es ist nicht immer einfach, Arbeit und Schule unter einen Hut zu bekommen“, sagt der gelernte Kfz-Mechatroniker. Nach einem langen Arbeitstag freut er sich vor allem auf seine kleine Tochter. Ein Lächeln von ihr, schiebt alle Sorgen bei Seite, wie er selbst sagt.

Sascha Koal freut sich, wenn er den Abschluss des staatlich geprüften Betriebswirtes geschafft hat. Konkrete Pläne für die Zukunft hat er noch nicht. Er möchte zunächst weiterhin für seinen jetzigen Arbeitgeber tätig sein und lässt sich überraschen, was noch so kommt.

Von Viktoria Kratz