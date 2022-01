Saubere Energie im Havelland – ein Marathonlauf mit der kommunalen Familie

Havelland

Klimaschutzminister Robert Habeck will den Turbo einlegen. Mehr saubere Energie lautet die Devise. Die Quellen für erneuerbare Energie müssen intensiver angezapft werden – und schneller. In erster Linie denkt Habeck dabei an den Strom, der aus Sonne und Wind gewonnen wird.

Doch der Minister muss seine Botschaft in die kommunale Familie hinaustragen. Zwar gibt es im Landkreis Havelland den großen Windpark auf der Nauener Platte. Einzelne Räder drehen sich im Westhavelland, eines zum Beispiel in der Gemeinde Milower Land. Doch gerade hier gibt es auch Protest gegen Windkraft. Mit Erfolg hat sich die Gemeinde gegen den Bau eines Windparks gewehrt.

Die Energiegenossenschaft

Lässt man die Windenergie außen vor, bleibt der Strom aus der Sonne. Um mit den guten Beispielen im Westhavelland anzufangen. Gemeinden haben sich zu einer Energiegenossenschaft zusammengeschlossen. Diese Energiegenossenschaft setzt auch auf Sonnenstrom. Die Solaranlagen befinden sich in der Regel auf Dächern. So wurde auch auf dem Dach der Kleinen Grundschule in Hohennauen eine Solaranlage errichtet.

Solarplatten auf dem Dach sind beliebt und unumstritten. Quelle: Peter Geisler

Solarstrom, der von Dächern kommt, ist für die meisten Menschen im Westhavelland weniger ein Problem. Was stets für Aufregung sorgt, sind große Solarparks, die auf Flächen in der Nähe von Dörfern errichtet werden sollen.

Ablehnung am Ende

Zwar übersteigt die Zahl der Anlagen, für die immerhin ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet wurde, die Zahl der endgültig abgelehnten Projekte. Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass eine Gemeindevertretung den Bebauungsplan für einen Solarpark am Ende ablehnen kann.

Standorte und Projekte. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Karte vermittelt einen Auszug von Projekten, die sich im Planungsstadium oder einem Vorstadium befinden. Es sind nicht alle Projekte verzeichnet – es gibt auch eine Vielzahl kleiner Anlagen, die unumstritten waren und sind.

Ein gutes Beispiel für eine Anlage, die umstritten ist, wäre Stölln zu nennen. Auf Flächen der Agrargenossenschaft soll eine Anlage mit einer Größe von 250 Fußballfeldern entstehen. Das wäre ganz im Sinne des Klimaschutzministers Habeck.

Widerstand im Dorf

Zwar läuft derzeit das Verfahren für den Bebauungsplan. Im Dorf gibt es aber auch Leute, die glauben, die Anlage werde den schönen Blick auf die Landschaft verschandeln und Touristen vertreiben.

In Kleinwudicke sollte im vergangenen Jahr ebenfalls der Bebauungsplan für einen Solarpark auf den Weg gebracht werden. Ortsvorsteher Michael Lorenz hatte betont, dass es keine Entscheidung gebe, die nicht im Sinne der Bürger sei.

Bürgerversammlung in Kleinwudicke zum Solarpark. Quelle: Joachim Wilisch

Die sprachen sich auf einer Einwohnerversammlung gegen einen Solarpark aus. Nur wenige Tage später stimmten die Gemeindevertreter in Stechow dafür, einem Bebauungsplanverfahren für einen Solarpark aufzustellen. Zeitgleich lehnten die Gemeindevertreter in Kriele dies für einen Solarpark ab.

Debatte im Amt Rhinow

In Rathenow gibt es derweil Solarparks im Osten und Norden der Stadt. Dazu kommt eine Versuchsanlage bei der Green Gas Anlage in Heidefeld. Im Amt Rhinow wird die Debatte ebenfalls vorangetrieben.

Nach vielen Gesprächen und einigen Gemeindevertretersitzungen beschloss die Gemeindevertretung Seeblick für eine Fläche in Elslaake einen Bebauungsplan für einen Solarpark aufzustellen. Ähnliche Projekte gibt es auch in den anderen Gemeinden des Amtes. Doch ein Planungsbeschluss fehlt bisher.

In Stölln soll eine 120 HA große Photovoltaikanlage entstehen Detlef Ebert, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Stölln mit Unterlagen für den Solarpark Stölln. Quelle: Norbert Stein

Tatsächlich ist das Interesse von Investoren derzeit groß. Ihre Anfragen landen regelmäßig auf den Schreibtischen von Bürgermeistern und Amtsdirektoren. Die Investoren versprechen gerne viel. Das Hauptargument: Geld. So sollen die Gemeinden, die ihre Flächen für Solarparks hergeben, profitieren.

Neue Hoheit?

Inzwischen ist das sogar im Gesetz festgeschrieben. Aber das Misstrauen ist groß. Bei dem Einwohnertreffen in Kleinwudicke hatte der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land allerdings deutlich gemacht, dass die Hoheit über Zustimmung oder Ablehnung von Solarparks irgendwann keine Angelegenheit der Gemeinden mehr sein könnten. Nämlich dann, wenn die Regionalen Planungsgemeinschaften diese Hoheit übernehmen.

Zu denen, die bei fast jeder Gemeindevertretersitzung und Anwohnerversammlung zum Bau von Solarparks ihre Stimme erhebt, gehört Ilona Langgemach.

Ilona Langgemach bei einer Debatte zu einem Solarpark in der Gemeindevertretung Stechow. Quelle: Joachim Wilisch

Die Leiterin des Naturparks Westhavelland macht sich Sorgen um Flora und Fauna. Ganz anders sieht das der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. „Die Solartechnologie ist wichtig und sie birgt viele Chancen“, sagte er beim Besuch der Versuchsanlage von Green Gas in Rathenow Heidefeld.

Was Klimaschutzminister Habeck – der übrigens wie Jörg Steinbach auch Wirtschaftsminister ist – beschreibt, wird ein Marathonlauf, bei dem die kommunale Familie an die Hand genommen werden muss.

Wichtiges Argument

Denn ein Argument, das ebenfalls bei jeder Einwohnerversammlung erwähnt wird, bleibt unwidersprochen. Wenn man die Energiewende schaffen will, dann wird man auch im Landkreis Havelland Solaranlagen und Windrädern mehr Fläche geben müssen.

Und solange die Investoren noch Zugeständnisse machen und den Gemeinden Geld versprechen, lohnt es sich, die Angebote zu prüfen.

Von Joachim Wilisch