Schlossfestspiele: Robin Hood bereitet sich auf seinen Einsatz in Ribbeck vor

Im vergangenen Jahr gab es coronabedingt eine amüsante Notvariante, in diesem Jahr wird die geplante Produktion von „Robin Hood“ gezeigt. Die Ribbecker Schlossfestspiele laden vom 9. bis zum 18. Juli zu sechs Aufführungen vor der Schlosskulisse in Ribbeck ein.

Proben haben begonnen

Die Proben des Ensembles der Schlossfestspiele müssen auch 2021 unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen stattfinden. Wie bereits im letzten Jahr, stellt die Evangelische Melanchthon-Gemeinde in Spandau ihren Veranstaltungsraum für die Proben zur Verfügung. „Kultur und Kirche, eine schöne Verbindung. Wir freuen uns, dass wir wieder ohne Hektik im schönen hellen Neubau der Gemeinde in den nächsten fünf Wochen proben dürfen“, erzählt Regisseur Claus Stahnke, der die Schlossfestspiele 2014 aus der Taufe gehoben hatte.

Schlossfestspiele Ribbeck 2020: Alles auf Shakespeare. Quelle: Ulrich Hansbuer

Alle Vorbereitungen wurden von der Produktion pünktlich abgeschlossen, die Schauspieler haben ihre Texte gelernt und trafen sich, nach einem negativen Antigen-Corona-Test, erstmals Ende Mai zu einer Probe. Hauptdarsteller 2021 ist Maximilian Wrede. Für das Ribbecker Stammpublikum ist es ein „alter Bekannter“, denn er ist schon das vierte Mal im Ensemble und zum zweiten Mal in einer Hauptrolle zu sehen. 2017 war er „Romeo“ in „Romeo und Julia“, 2018 war er mit einer Doppelrolle bei den „Musketieren“ dabei, 2019 spielte er zudem den „Neffen Fred“ sowie zwei Geister in der „Weihnachtsgeschichte“ und 2020 war er mit seinen Kollegen Jonas Broxtermann und Lucas Weißbach, die ebenfalls bei „Robin Hood“ mitspielen, bei „Shakespeares gesammelte Werke - leicht gekürzt“ gemeinsam erfolgreich auf der Bühne.

Robin Hood mit Hygieneauflagen

„Robin Hood“ sollte schon 2020 auf der Ribbecker Bühne gespielt werden, aber durch Corona war ein turbulentes Bühnenstück mit zehn Schauspielern ein zu großes Risiko. Deshalb wurde damals schnell entschieden, das Stück in den Sommer 2021 zu verschieben. Besucher, die bereits Karten gekauft hatten, wurden darüber informiert, dass die Karten natürlich auch 2021 gültig sind.

„Leider werden wir auch in diesem Jahr Hygienemaßnahmen befolgen müssen, um die Corona-Pandemie möglichst bald endgültig hinter uns zu lassen“, erklärt Marietta Grade von den Schlossfestspielen. „Aber mit Tests, Apps und Impfungen wird seit einigen Monaten das Risiko kontinuierlich minimiert. Daher kann man auch vorsichtig optimistisch sein, dass im Juli Open-Air-Theater nicht nur möglich ist, sondern dass auch bei jeder der sechs Vorstellungen wieder bis zu 300 Besucher beim actionreichen Stück um den legendären Helden aus dem Sherwood Forrest mitfiebern können.“

Premiere am 9. Juli

Das Stück hat am 9. Juli Premiere, weitere Vorstellungen im Ribbecker Schlossgarten sind für den 10., 16. und 17 Juli angekündigt, hier jeweils ab 19 Uhr. Am 11. und 18. Juli wird ab 15 Uhr gespielt.

Mehr unter www.schlossfestspiele-ribbeck.de.

