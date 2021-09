Schnellerer Mobilfunk im Havelland: Ein neuer und drei upgedatete Standorte

Havelland

Die Deutsche Telekom AG treibt den Ausbau des Mobilfunks im Landkreis Havelland weiter voran. So teilte das Unternehmen mit, dass zu diesem Zweck in den vergangenen zwei Monaten ein Standort komplett neu aufgebaut worden sei sowie drei weitere Standorte mit dem höheren LTE-Standard erweitert worden seien. Durch diesen Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, heißt es seitens der Telekom. Zudem solle sich durch die Maßnahmen auch der Empfang in Gebäuden verbessern.

Bauarbeiten an Mobilfunk-Standorten in Brieselang, Dallgow-Döberitz und Wiesenaue

Konkret tätig wurde das Tele­kommunikations­unternehmen an zweien seiner Standorte in der Gemeinde Brieselang, in Dallgow-Döberitz sowie in Wiesenaue im Amt Friesack. Alle vier Standorte dienen zugleich der Versorgung entlang der dort verlaufenden Bahnstrecke, wie die Telekom erklärt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt betreibt das Unternehmen im gesamten Landkreis Havelland aktuell 65 Standorte. Laut eigener Aussage liegt die Bevölkerungsabdeckung damit bei rund 99 Prozent. Für die nächsten drei Jahre, bis 2024, sei dennoch die Ergänzung der Infrastruktur um 14 weitere Mobilfunk-Standorte geplant. Zudem seien an zehn bereits bestehenden Standorten zusätzliche Erweiterungen mit dem LTE-Standard vorgesehen. Mit dem können mobile Daten in größerer Menge und höherer Geschwindigkeit übertragen werden, als es bei älteren Mobilfunk-Standards der Fall ist.

Telekom ist bei Umsetzung neuer Standorte auf Zusammenarbeit mit Kommunen und Eigentümern angewiesen

Angewiesen ist die Telekom bei der Realisierung dieser Pläne auf die Zusammenarbeit mit Kommunen sowie Eigentümerinnen und Eigentümern, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können, erklärt das Unternehmen. In diesem Zusammenhang teilt es zugleich proaktiv mit: Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich diesbezüglich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm unter www.dfmg.de wenden.

Von Nadine Bieneck