55 Millionen: Geld für Breitbandausbau im Havelland ist da

Havelland

Der flächendeckende Breitbandausbau im Havelland, ein Millionenprojekt des Landkreises, kann beginnen. Die dafür notwendigen Fördermittelbescheide von Bund und Land seien dem Landkreis vor wenigen Tagen zugegangen, informiert Kreissprecher Norman Giese. Jetzt muss der Kreistag noch die Aufträge vergeben.

Landrat zeigt sich erfreut

Die bauliche Realisierung soll bei Investitionskosten von insgesamt rund 55 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein. So zumindest der Wunsch und das Ziel der Kreisverwaltung.

„Es ist eine gute Nachricht gleich zu Beginn des Jahres“, freut sich Landrat Roger Lewandowski. „Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist in der heutigen Digital- und Informationsgesellschaft unverzichtbar.“

Flächendeckend bis zu 1000 Mbit/s

Ziel der havelländischen Breitbandoffensive ist es, dass nach Abschluss der Maßnahme im Landkreis überall schnelles Internet verfügbar ist. Vorgesehen seien sogenannte Gigabit-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s in bisher unterversorgten Haushalten, in allen Bildungseinrichtungen sowie in Gewerbe- und Industriegebieten, so Giese.

Sondersitzung des Kreistages zur Auftragsvergabe

Damit der Breitbandausbau beginnen kann, müssen zunächst die Kreistagsabgeordneten die Zuschläge an die ausführenden Telekommunikationsunternehmen vergeben. „Dazu werden die Abgeordneten kurzfristig zu einer Sondersitzung des Kreistages zusammenkommen“, sagt Norman Giese. Einen genauen Termin nannte er nicht.

Die entsprechenden Finanzmittel für den Breitbandausbau sind bereits im Kreishaushalt eingeplant. Das Vorhaben werde im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit rund 33,7 Millionen Euro vom Bund und mit annähernd 16 Millionen Euro vom Land Brandenburg gefördert. Der Landkreis Havelland selbst wird gut 5,5 Millionen Euro beisteuern.

Von Jens Wegener