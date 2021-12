Schöne Bescherung für den Kreissportbund Havelland

Havelland

Dass Kreissportbund und Kreisverwaltung Havelland sehr eng miteinander verzahnt sind, ist nicht wirklich neu. Dennoch loben auch Vertreter des Landessportbundes Brandenburg das Engagement des Landkreises im Sport. Es gebe nicht viele Landkreise, wo es annähernd so gehandhabt wird.

Die Sportler dürfen sich im Jahr 2022 über die Fortsetzung der eng verzahnten Arbeit freuen. Pünktlich zum Weihnachtsfest erhielt Karsten Leege, Geschäftsführer des Kreissportbundes einen wichtigen Förderbescheid.

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Arbeit des KSB durch die anhaltende Corona-Pandemie enorm erschwert. „Der KSB war den Vereinen in den schwierigen Monaten jedoch stets ein verlässlicher Ansprechpartner“, betont Landrat Roger Lewandowski.

In vielen Sportvereinen wurde darüber geklagt, dass während der Corona-Pandemie die Mitglieder von Bord gingen. Im Havelland vermeldet der Kreissportbund stabile Zahlen. „ In den Jahren von 2019 bis 2021 hatten wir nur leichte Schwankungen. 2019 waren es 20477 Mitglieder, ein Jahr darauf sogar 21022 und in diesem Jahr sind es 21007 Mitglieder. Nur wenige Vereine hatten Verluste zu beklagen.“

Zusätzliches Geld

Weil zahlreiche Veranstaltungen des Kreissportbundes, zu denen der Landkreis Havelland Zuschüsse gibt, ausfallen mussten,blieb Geld übrig. „Aufgrund der Pandemie hat der Landkreis darum seine Sportförderung noch stärker an den Bedürfnissen der Vereine ausgerichtet“, unterstreicht Roger Lewandowski. Die Zuschüsse, die der Kreis nicht ausgeben musste werden nun für ein Corona-Sonderprogramm verwendet. Insgesamt wurden über 30000 Euro an die Vereine ausgezahlt.

Eine Grundsäule

Die Kreisolympiade junger Sportler gehört zu den Grundsäulen der Sportförderung. Im Jahr 2021 konnte diese jedoch nur in einem kleinen Rahmen stattfinden. Zuschüsse, die hier üblicherweise verbraucht werden, sind in das Corona-Sonderprogramm geflossen.

Seit Jahren widmet sich der Landkreis vor dem Hintergrund des demografischen Wandels verstärkt auch dem Seniorensport. „Umso bedauernswerter ist es, dass das Seniorensportfest in diesem Jahr nicht stattfinden konnte.

Dafür wurde aber das Familiensportfest am 3. Oktober, auf dem Rathenower Rideplatz, sehr gut angenommen und somit zu einem generationsübergreifenden Höhepunkt im Sportjahr 2021.“ Karsten Leege bestätigt, dass nicht alle Ideen, die der Kreissportbund hatte, zu den Akten gelegt werden mussten.

Außerdem konnte in diesem Jahr das Projekt „Gesundheitssport im ländlichen Raum“ abgeschlossen werden. Die drei teilnehmenden Vereine aus Rhinow, Nennhausen und Friesack konnten am Ende jeweils ein positives Fazit ziehen.

Mit Freude dabei

„Es gab Anlaufschwierigkeiten – zum Beispiel in Friesack“, sagt Karsten Leege, Geschäftsführer des Kreissportbundes. Aber letztlich habe es Personen gegeben, die dann neue Angebote entwickelt haben. Mutter-Kind-Turnen und offene Sportangebote seien nunmehr entstanden. Nahezu euphorisch waren die Mitglieder der Delegation des SV Rhinow/Großderschau. Indem man das Angebot erweitert habe, seien neue Interessierte zu dem Verein gekommen.

„Das war unser Ziel“, sagt Karsten Leege. In Rhinow/Großderschau seien neue Angebote entstanden und einige Mitglieder haben eine Übungsleiterlizenz gemacht, um die Gruppen anzuleiten.

Im Landkreis Havelland wollen sich nun die Mitarbeiter aus dem Sportreferat der Kreisverwaltung, Vertreter des KSB und des TSV Falkensee und andere Vereinsvertreter zusammensetzen, um zu überlegen, wie man den Erfolg des abgeschlossenen Projektes auf die Zukunft überträgt.

Mit der nun erfolgten Vereinbarungsunterzeichnung steht fest, dass der Landkreis den Sport im Havelland weiterhin unterstützt. Für den Kreissportbund stehen dabei 2022 entsprechend der Vereinbarung 63000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus sind auch 2022 wieder 350000 Euro für den Goldenen Plan Havelland im Haushalt des Landkreises eingestellt.

Der Goldene Plan

Unter Mitwirkung des Kreissportbundes fördert und unterstützt der Landkreis mit dem Förderprogramm seit 2009 die Entwicklung der havelländischen Sportstätten. 2021 wurden zehn Projekte umgesetzt. Das Interesse am Goldenen Plan ist nach wie vor groß. Landrat Roger Lewandowski hatte betont, dass er dieses freiwillige Programm des Kreises unbedingt halten möchte. „Wir müssen uns natürlich immer am Finanzrahmen orientieren, der dem Kreis zur Verfügung steht.“

Indirekt fördert der Landkreis Havelland die Vereine aber auch. Das so genannte „Vereinsförderprogramm“ ist ein Instrument, mit dem die Vereine Hilfskräfte anstellen können. Es entstand aus dem 100-Stellen-Programm des Landkreises.

Außerdem engagiert sich der Kreissportbund in vielen Sozialprojekten rund um den Ride-Platz in der Stadt Rathenow.

Nicht zu vergessen die Sportlerehrung, bei der Kreissportbund, Mittelbrandenburgische Sparkasse und Märkische Allgemeine zusammen die Sportler auszeichnen, die herausragende Leistungen notiert haben. Ausgezeichnet werden ebenso Trainer und Helfer des Sports.

Der Förderbescheid wurde – passend zur Weihnachtszeit – am geschmückten Tannenbaum im Rathenower Kreishaus übergeben.

Von Joachim Wilisch