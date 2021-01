Schönwalde-Glien

Jede Menge altes Toastbrot, Gurken und Jagdwurst entsorgten Unbekannte illegal im Wald bei Schönwalde kurz vor dem Jahreswechsel. Eine Anwohnerin machte dies publik und ihrem Ärger um die Verschmutzung auf Facebook mächtig Luft ( MAZ berichtete). Auch Bodo Oehme ( CDU), Bürgermeister von Schönwalde-Glien, ist sauer über diesen Vorfall. Vor allem, weil die Essensabfälle aktuell mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest eine ernsthafte Gefahr darstellen würden, liegen mittenmang des Müllbergs doch auch Wurstreste. Diese können als Überträger der Schweinepest fungieren, weiß Oehme. Bis Ende Dezember 2020 waren im Land Brandenburg seit dem ersten Ausbruch im September 2020 bereits 375 bestätigte Fälle der Schweinepest in den Landkreises Spree-Neiße, Oder-Spree und Märkisch Oderland gemeldet worden. Auch im Havelland ist die Angst groß, die für Haus- und Wildschweine hoch ansteckende Krankheit einzuschleppen.

Als Bodo Oehme von der illegalen Müllentsorgung erfuhr, habe er daher umgehend den zuständigen Revierförster in Kenntnis gesetzt, der den Vorfall beim Forstamt meldete. Gerade wegen der Wurstreste sei die Beseitigung besonders eilig. Deshalb setzte sich Oehme auch direkt mit dem Landkreis Havelland in Verbindung. Der Abfall wird nun von der Gemeinde eingesammelt und vom Landkreis entsorgt, kündigte Oehme am Mittwoch an.

Die Waldverschmutzung in Brandenburg nimmt zu

Derlei Waldverschmutzungen kämen in Brandenburg immer wieder vor, auch in Schönwalde-Glien, weiß Oehme. „Die Tendenz ist steigend. Es wird ein immer größeres Problem.“ Für Oehme spiegelt sich darin ein gesellschaftliches Problem wieder: „Alles muss verpackt werden, alles wird in Paketen geliefert. Der Müll wird größer, weil wir mehr Müll produzieren“, sagt er. Leute, die ihren Abfall statt im Wertstoffhof im Wald entsorgen, würden es sich einfach und kostengünstig machen, schimpft Oehme. Auf Lasten der Umwelt – im Fall von Schönwalde zudem mit dem Risiko, in Zeiten der grassierenden Schweinepest Wildschweine anzulocken. Von einem Imbiss oder Gastronom scheinen die Abfälle zu stammen. Denn für normalen Hausmüll scheint der Berg an Essensresten zu groß zu sein.

Der Bürgermeister glaubt aber auch, dass der Müll nicht von Menschen aus seiner Gemeinde stammen könne. Er kenne die Gastronomen in Schönwalde, beispielsweise das italienische Restaurant. „Diese Reste sehen nicht nach italienischem Essen aus“, findet er. Das Problem für seine Gemeinde sei, „dass wir sehr nahe an Berlin dran sind“. Er selbst habe öfter schon Adressen in Müllbergen im Wald gefunden, die aus der Hauptstadt stammten.

Die Essensreste werden nun entsorgt. Quelle: Privat

Als größtes Problem empfindet er, „dass es kaum Lösungen gibt“. Oehme selbst stand schon als Zeuge im Gerichtssaal, nachdem er beobachtet hatte, wie jemand in den Wald fuhr, um dort illegal Müll zu entladen. Den genauen Moment jedoch, an dem der Täter den Müll von seinem Wagen entlud, habe er nicht sehen können. Und dies sei vor Gericht entscheidend gewesen. Für den Täter habe es letztlich außer einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro keine weiteren Konsequenzen gegeben. „Das Problem ist, dass wir nicht viel tun können“, findet Oehme und wünscht sich eine „Umkehr der Beweislast“. Der Beschuldigte müsse nachweisen, nicht der Täter zu sein. Oft würden zudem Firmen beauftragt, Sachen zu entsorgen. Wohl auch deshalb findet sich in Brandenburgs Wäldern immer wieder illegal entsorgter Bauschutt.

Der Bürgermeister appelliert an seine Mitmenschen

Oft würden sich die eigentlichen Besitzer dieser Schuttberge dann ihrer Verantwortung entziehen, schimpft Oehme. Sie würden dann darauf verweisen, dass nicht sie selbst Verursacher des entladenen Mülls seien, sondern die jeweilige Firma. Deren Namen allerdings würden sie dann oft nicht nennen wollen. Letztendlich müssen dann die Allgemeinheit, sprich die Bürger der Gemeinde für die Kosten der Entsorgung aufkommen. Auch deshalb appelliert Oehme an seine Mitmenschen: „Seid aufmerksam. Und informieren Sie uns, wenn Sie etwas sehen!“

Erst im Mai des vergangenen Jahres erhöhte das Brandenburger Umweltministerium den Bußgeldkatalog für mutwillig falsch entsorgten Müll. So kann die illegale Entsorgung von Bauabfällen mittlerweile mit Strafzahlungen von bis zu 10 000 Euro belegt werden.

Von Steve Reutter