Schönwalde-Glien: So sehen Bauern das Geschäftsjahr 2021

Schönwalde-Glien

Erstmals hat Pro Agro, Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin, mit Sitz in Schönwalde-Glien Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft in Brandenburg zur wirtschaftlichen Lage befragt und will daraus ein kontinuierliches Branchenbarometer etablieren.

Die Online-Umfrage die in Kooperation mit dem Landesbauernverband Brandenburg nun mindestens einmal jährlich durchgeführt werden soll, gibt Ein-und Ausblicke in eine der bedeutendsten Wirtschaftsbranchen des Bundeslandes.

Nachfragezuwachs bei Direktvermarktern

Von 650 angeschriebenen Unternehmen der Lebensmittel verarbeitenden Agrar-und Ernährungswirtschaft in Brandenburg nahmen 133 Unternehmen teil. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie beurteilen 37 Prozent der teilnehmenden Betriebe das Geschäftsjahr im Vergleich zu 2020 als besser, davon fünf Prozent sogar als deutlich besser. Weitere 35 Prozent der Unternehmer und Unternehmerinnen konnten keine Veränderung beobachten, 28 Prozent beklagen ein schlechteres Geschäftsjahr.

„Wir wussten bereits aus vielen Einzelgesprächen, dass Direktvermarkter und Anbieter von Regionalprodukten im Lebensmittelhandel einen Nachfragezuwachs verzeichneten. Das fast zwei Drittel der am Branchenbarometer teilnehmenden Unternehmen das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 als stabil bis gut beurteilen, ist eine ermutigende Rückmeldung“ sagt Kai Rückewold, Geschäftsführer von Pro Agro.

Regionale Lieferketten mangelhaft ausgebaut

Gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Denny Tumlirsch, präsentierte Rückewold weitere wichtige und interessante Ergebnisse. So beurteilen die Unternehmen die Aussichten in 2022 überwiegend positiv (39 Prozent), nur 19 Prozent rechnen mit einem schlechteren Jahresverlauf.

Sehr interessant ist der Fakt, dass 51 Prozent der teilnehmenden Unternehmen nationalen Absatz verzeichnen und gar elf Prozent das außereuropäische Ausland beliefern. Mit einer Vermarktungsquote von 46 Prozent der Produkte in Berlin-Brandenburg zeigen sich die Geschäftsführer in ihren Einschätzungen eher bestätigt. „Leider wird sehr viel über echte regionale Lieferketten geredet, in der Realität der Hauptstadtregion bleibt noch immer ungeheuer viel Luft nach oben. Gemeinsam wollen wir diese Quote in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Es kann nicht sein, dass wir über kurze Transportwege, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Parlamenten sprechen, der Absatz von brandenburgischen Produkten in der Hauptstadtregion aber hinterherhinkt“, beschreibt der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands, Denny Tumlirsch, ein wesentliches Aktionsfeld in dem neu unterzeichneten Kooperationsvertrag der beiden Interessenverbände der Land- und Ernährungswirtschaft.

Personalsorgen nehmen zu

Steigende Energiekosten, steigende Personalkosten, Arbeitskräftemangel bereiten größte Sorgen. Befragt nach den Vermarktungswegen mit dem stärksten Umsatz dominiert bei den Unternehmen die Vermarktung über Partner im Lebensmitteleinzelhandel (48 Prozent) immerhin 40 Prozent des Umsatzes werden über Hofläden/Direktvermarktung erzielt.

Mit acht Prozent spielt der Umsatz über Online-Vermarktungswege bisher noch eine eher untergeordnete Rolle. Ungeheures Potenzial steckt laut Pro Agro in der Intensivierung der Vermarktung in die Gemeinschaftsverpflegung (21 Prozent) und Gastronomie (8 Prozent).

Hier will Pro Agro-Geschäftsführer Kai Rückewold im Jahr 2022 einen Arbeitsschwerpunkt der Arbeit setzen und in die Offensive gehen: „Hier muss etwas passieren. Aus Gesprächen mit den Lieferanten kennen wir die Herausforderungen -vieles liegt an Planung, Logistik und Preisen. Regionale Qualität,zum Beispiel beim Fleisch,ist oft teurer als Produkte aus dem Ausland und die Budgets für Kantinenessen oder Caterer sind oft zu knapp. Das ist ein Dilemma. Gemeinsam mit der Politik möchte ich persönlich in den Chefetagen großer Unternehmen für regionale Nachhaltigkeit werben.“

Von ;MAZonline