Paaren im Glien

Scherzvoll werden die Reitwettkämpfe am Jagdhaus in Paaren im Glien auch „Wasserspiele“ genannt. „Das liegt daran, dass es eigentlich immer an diesen Tagen regnet“, sagt Eva Kees, die das Turnier zum zwölften Mal mit organisiert.

Starter aus mehreren Bundesländern

Doch der Samstag des dreitägigen Turniers bleibt trocken. Die teilnehmenden Reiter sind aus ganz Brandenburg und den umliegenden Bundesländern angereist, um in verschiedenen Disziplinen und deren unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu starten. Am Samstag steht unter anderem Springreiten der Klasse M (mittlere Schwierigkeit) und Dressurreiten der Klasse L (leichter Schwierigkeitsgrat) an.

Aus Bayern nach Paaren

In der Jury für die Springreiter sitzt Sigfrid Haaf. Der 64-jährige Pferdewirtmeister aus Franken ist selber Turniere geritten und seit 1996 als Richter für Wettkampfbewertungen unterwegs. „Eigentlich bin ich jedes Wochenende unterwegs“, sagt Haaf. Zum Jagdhaus in Paaren kommt er zum zweiten Mal. „Mit der Familie Kees besteht schon lange ein freundschaftlicher Kontakt“, so Haaf.

Die Teilnehmer des Jump & Drive müssen erst einen Springparcours bestreiten, bevor sie in ein Auto schnellen und mit einem Fahrer eine Runde drehen. Beim Jump & Drive geht es ausschließlich um den Spaß an der Teilnahme. Quelle: Vivien Tharun

Daher sei es dazu gekommen, dass er von Bayern nach Brandenburg reiste. „Von Richtern von außerhalb erhofft man sich im Reitsport, eine unabhängigere Bewertung der Reiter“, erklärt er.

Haaf hat im Laufe seiner Karriere als Springreitlehrer schon mit Größen wie Paul Schockemöhle und Ludger Beerbaum zusammengearbeitet. Seine Arbeit sei, die Technik eines Reiters zu verbessern und Pferde zu korrigieren.

Ohne Helfer geht nichts

Es sind Menschen wie Haaf, die das Turnier in Paaren zum machen, was es ist. Insgesamt gibt es in den drei Tagen des Wettkampfs 1000 Starts. Einige Reiter starten dabei mit verschiedenen Pferden.

„Ein ganz großer Dank geht an alle freiwilligen Helfer“, sagt Eva Kees. Die gesamten drei Tage würden die Helfer Einsatz zeigen. Ohne sie sei dieses Turnier nicht machbar.

Von Vivien Tharun