Die Vorbereitungen für das 31. Esel-und Mulitreffen in Paaren im Glien laufen auf Hochtouren. Am 17. und 18. August sind 90 Esel und Maultiere und ihre Besitzer zu Gast im MAFZ Erlebnispark. Neben Motto-Parcours und Infos zur Eselhaltung werden am Sonntag Mensch und Tier von Pfarrerin Birgit Wolter gesegnet.