Wansdorf

Ein 56-jähriger Transporterfahrer wurde Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L16 in Wansdorf schwer verletzt. Er war in Richtung Pausin unterwegs, als ihm ein Auto mittig entgegenkam. Der Transporterfahrer musste ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 56-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei bittet um Hinweise

Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort. Der Pkw soll schwarz gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 zu wenden.

Von MAZ