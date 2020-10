60 Jahre Leidenschaft: Detlef Schmidt aus Schönwalde ist der älteste Kfz-Meister der Region

Schönwalde-Glien

Schon sein Vater Franz, der Gründer des Betriebes, hatte ihm folgende Handwerks-Weisheit mitgegeben: Was Menschenhände erschaffen haben, können Menschenhände auch reparieren. Vor 60 Jahren erhielt Detlef Schmidt seinen Meisterbrief für Kraftfahrzeugmechaniker. Und damit feierte er ein ganz besonders Jubiläum. Denn kein Handwerker unter den 70.500 Beschäftigten im Bereich der Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist länger im Besitz des Meisterbriefes als der 82 Jahre alte rüstige Rentner aus Schönwalde-Glien.

Samstags und sonntags wurde gebüffelt

Eigentlich wollte Detlef Schmidt zur See fahren, doch die Eltern bewegten ihn dazu, im eigenen Betrieb, der am 16. April 1947 in Schönwalde-Glien gegründet wurde, eine Lehre anzufangen. Bereits mit 14 Jahren, von 1952 bis 1955 absolvierte er seine Ausbildung, danach folgte die Gesellenzeit. „Wir reparierten vor allem richtige Oldtimer wie Opel, Hanomag, Hansa Loyd und Mercedes, alles Vorkriegsfahrzeuge“, erzählt Schmidt aus einer Zeit, als Ersatzteile noch selbst an der Drehbank und mit der Fräsmaschine hergestellt wurden.

Sohn Uwe Schmidt und Vater Detlef Schmidt (r,) vor der Wand mit den Meisterbriefen. Quelle: Ulrich Hansbuer

An seine Meisterprüfung und die Meisterlehrgänge in Potsdam kann er sich noch gut erinnern. „Samstags zwischen 14 und 20 Uhr, sonntags zwischen 8 und 14 Uhr wurde gebüffelt und gelernt“, sagt Schmidt. Am 1. Januar 1970 durfte er dann von Vater Franz die Werkstatt übernehmen, die er seinem Sohn Uwe, auch schon seit mehr als 32 Jahren Kfz-Meister, dann erst am 1. Januar 2013 übergab. „Mein Vater hat erst mit 74 Jahren aufgehört und sitzt heute noch am Telefon, wenn zu viel zu tun ist“, erzählt Sohn Uwe: „Er liebt die Arbeit und ist im Betrieb nicht wegzudenken.“

Ab 1978 auch Trabant-Werkstatt

Ab 1978 wurde der IFA-Service dann noch zur Trabant-Vertragswerkstatt. Ein großes Ersatzteillager wurde angeschafft und machte den Auto-Service Schmidt zu einem begehrten Anlaufpunkt über die Grenzen des Landkreises Havelland hinaus. Repariert wurde alles, was sich noch auf den Straßen der DDR bewegte: Vom Wartburg bis zum P 70. „Für ihr Auto machen wir alles,“ hieß der Slogan der Schmidts, die als privater Betrieb in der DDR drei Angestellte hatten, die heute noch beschäftigt sind.

Das Wissen des erfahrenen Kfz-Meisters gab er später nach der Wende auch am Oberstufenzentrum in Friesack an junge Gesellen weiter, Detlef Schmidt saß auch in der Prüfungskommission für Meisterschüler.

