Seit 2007 ist AfD-Mann Michael Rhein in Schönwalde zuhause. An der Gemeinde schätzt er die Ruhe und den Zusammenhalt unter Nachbarn. Jetzt möchte der Justizvollzugsbeamte Bürgermeister der Glien-Gemeinde werden und am 1. September den langjährigen Verwaltungschef Bodo Oehme (CDU) beerben.