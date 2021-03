AfD-Parteitag im MAFZ: Das sind die Bilder des Tages

Paaren im Glien

Schätzungsweise 400 Menschen fanden sich am Sonnabendvormittag im knapp 700 Einwohner fassendem Paaren im Glien ein. In dem Ortsteil der Gemeinde Schönwalde-Glien befindet sich das Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum (MAFZ). Dessen Brandenburghalle war vom Erlebnispark, von welchem der Landkreis Havelland der Mehrheitsgesellschafter ist, für den 13. und 14. März 2021 an den Berliner AfD-Landesverband für dessen Parteitag vermietet worden. Gegen den setzten die rund 400 Demonstranten am Sonnabend ein Zeichen. Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot.

Von 9 bis 11 Uhr dauerte die friedliche Kundgebung vor dem MAFZ-Gelände am Sonnabend an. Anschließend machten sich die 400 Teilnehmer zurück auf den Weg in die Heimat. Menschen waren nicht nur aus dem Havelland, sondern auch aus Berlin und gar aus Oberhavel nach Paaren im Glien gekommen, um gegen die AfD zu demonstrieren.

Von Nadine Bieneck