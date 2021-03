AfD-Parteitag im MAZF: Ordnungsamt kontrolliert Hygienekonzept vor Ort

Schönwalde-Glien

Mit drei Mitarbeitern wird das Ordnungsamt Schönewalde-Glien den Parteitag der Berliner AfD im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum (MAFZ) in Paaren im Glien kontrollieren. „Wir werden vor Ort sein und werden kontrollieren, ob sich alle an das Hygiene-Konzept halten“, sagte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) am Freitag auf MAZ-Nachfrage. Er selbst habe erst seit einer Woche Kenntnis von dem am Wochenende stattfindenden Parteitag, erklärte er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Obwohl in Brandenburg derzeit nur Veranstaltungen mit maximal 100 Personen zulässig sind, wurde vom Gesundheitsamt des Landkreises Havelland eine Ausnahmegenehmigung erteilt, die nach den Bestimmungen der Corona-Eindämmungs-Verordnung für Parteien aber zulässig ist. „Wir warten noch auf das Hygiene-Konzept vom Landkreis, nach dem wir dann kontrollieren werden“, sagte Marlen Hank, Stellvertreterin des Bürgermeisters und Amtsleiterin des Ordnungsamtes Schönwalde-Glien am Freitag. Nach einem Telefonat am Nachmittag zwischen Bürgermeister Bodo Oehme und der Amtsärztin Anna Müller vom Landkreis, die das Hygiene-Konzept der AfD genehmigte, wurde vereinbart, dass entsprechende Unterlagen des Veranstalters der Gemeinde noch zugemailt werden. „Wir lassen uns auch vom Vermieter, dem MAFZ, das Konzept zeigen und werden dann entsprechend kontrollieren“, sagte Oehme.

Rund 300 AfD-Mitglieder werden in Paaren erwartet

Der AfD-Parteitag wird nicht wie bisher den rund 1300 Berliner Mitgliedern offen stehen, sondern nur den gewählten Delegierten. „Dafür sei die Halle dann groß genug“, hieß es aus Kreisen der Partei. Insgesamt werden 300 Teilnehmer aus Berlin in Paaren erwartet. Die Berliner AfD musste ihren Landesparteitag schon einige Male verschieben. Gründe dafür waren unter anderem fehlende Genehmigungen von zuständigen Berliner Bezirksämtern sowie Schwierigkeiten der Partei, einen Vermieter für einen Raum zu finden. Bereits 2017 hatte die Berliner AfD in Paaren ihren Parteitag abgehalten und war nach Brandenburg ausgewichen.

Gegendemonstration und Kundgebung vor Ort angekündigt

Zahlreiche Bündnisse und Initiativen haben am Wochenende zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. Es wird mit über 400 Demonstranten gerechnet. Mit einem Großaufgebot will die Polizei vor Ort das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sicherstellen und das Ordnungsamt Schönwalde-Glien unterstützen, das im Amtshilfeverfahren für den Landkreis die Hygieneregeln kontrollieren wird. Im Schönwalder Ortsteil Paaren selbst schaut man dem Wochenende unterdessen mit gemischten Gefühlen entgegen. Ortsvorsteher Andre Barkowski hofft, dass es ruhig bleibt, wie er im MAZ-Gespräch sagte.

Von Ulrich Hansbuer