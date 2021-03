Paaren im Glien/Pausin

„Das MAFZ ist ein Unternehmen des Landkreises, kein privatwirtschaftliches Unternehmen, das dringend auf die Einnahmen angewiesen wäre. Und genau das ärgert mich maßlos“, macht sich Achim Liesegang Luft. Stein des Anstoßes für den 72-jährigen Pausiner ist der geplante Landesparteitag der Berliner AfD. Dieser soll offenbar am 13. und 14. März im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum (MAFZ) in Paaren im Glien stattfinden.

Zuvor hatte die Berliner AfD ihren Parteitag mehrmals verschieben müssen, da weder private Räumlichkeiten noch landeseigene Räume in der Hauptstadt für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt wurden. Aus diesem Grund weicht der Landesverband nun offenbar ins benachbarte Havelland aus und hat sich mit seinem Parteitag ins MAFZ eingemietet. Erst nach mehrfacher MAZ-Nachfrage bestätigte die Kreisverwaltung nun, das MAFZ für den 13. und 14. März tatsächlich an den AfD-Landesverband Berlin vermietet zu haben. Auch die Berliner AfD hält sich bislang mit der öffentlichen Bekanntgabe des Austragungsortes bedeckt.

Landkreis Havelland ist Mehrheits-Gesellschafter des MAFZ

Der Landkreis Havelland ist Mehrheits-Gesellschafter des MAFZ. Genau aus diesem Grund kritisiert Achim Liesegang die Entscheidung, den Veranstaltungsort für den Parteitag freizugeben. „Wie kann das sein?“, fragt er sich. „Diese Partei äußert sich weder eindeutig zum Holocaust noch zum Klimawandel. Zudem betreibt sie ausländerfeindliche Politik. Für mich gehört sie daher nicht in den Bundestag.“ Dass solch einer Partei im Havelland nun auch noch eine Bühne gegeben werde, das treibt Achim Liesegang um.

Aus diesem Grund will er sich auch an den Demonstrationen und Kundgebungen vor Ort am MAFZ beteiligen, die inzwischen von gleich mehreren Initiativen für den 13. und 14. März angekündigt wurden. Unter anderem das „Bündnis gegen Rechts Falkensee“ und „Aufstehen gegen Rassismus Berlin“ haben unter dem Titel „Nein zum Parteitag der Superspreader von Hass und Hetze“ dazu aufgerufen, vor dem Erlebnispark gegen die Veranstaltung zu protestieren. Achim Liesegang befürwortet das. „Nicht ohne Grund hatte die AfD in Berlin Probleme, dort einen Veranstaltungsort zu finden. Dass dafür jetzt das Havelland herhält, finde ich ein Unding. Wir können uns das doch nicht gefallen lassen“, sagt der 72-Jährige und hofft dabei auf zahlreiche Havelländer, die es ihm gleichtun.

Hausordnung verbietet unter anderem politische Propaganda auf MAZF-Gelände

Spannend wird zudem sein, wie das MAFZ an besagtem Wochenende die Einhaltung seiner Hausordnung kontrollieren und umsetzen wird. In dieser heißt es unter anderem, dass die Äußerung „politischer Propaganda und Handlungen, rassistischer, fremdenfeindlicher, rechtsradikaler Parolen und Embleme“ generell untersagt ist. Die AfD fiel in der Vergangenheit bereits durch solche Äußerungen auf.

Von Nadine Bieneck