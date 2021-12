So schnell wie die Idee geboren war, so schnell ging es an die Umsetzung: Dabei heraus kam ein 1.50 Minuten langes Video, mit dem sich die Feuerwehr Schönwalde-Siedlung an der Weihnachtsaktion des Landesfeuerwehrverbandes beteiligte und gar in die Finalrunde einzog. Dort läuft nun die Online-Abstimmung über den Sieger bis Montag.