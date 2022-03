Schönwalde-Glien

Auf Fans von Alpakas wartet im März ein echtes Highlight: Nächsten Samstag, am 12. März, können die flauschigen Kamele im Rahmen einer Alpaka-Show im MAFZ Erlebnispark in Paaren im Glien bewundert werden. Mit der Veranstaltung eröffnet der Erlebnispark nach langer Corona-Pause die Saison.

„Die Alpaka-Show ist unsere diesjährige Auftaktveranstaltung. Wir freuen uns total und hoffen, dass wir 2022 mal wieder ein vernünftiges Jahr verbringen können und unsere Veranstaltungen wie geplant stattfinden“, sagt Geschäftsführer Steffen Krebs und ergänzt: „Neben dem Verein, der gleichwohl nach der langen, durch Corona bedingten Pause mehr als glücklich ist, dass nunmehr im Erlebnispark Paaren endlich wieder Deutschlands schönste Alpakas gezeigt werden können, ist auch das Team des Erlebnisparks Paaren stolz darauf, diese außergewöhnliche Veranstaltung vorbereiten zu dürfen.“

Erste Alpaka-Show im Osten Deutschlands

Denn auch unabhängig von der Corona-Pandemie ist die Alpaka-Show eine echte Besonderheit: „Wir haben die Veranstaltung nach Brandenburg geholt, sonst findet sie nur in anderen Teilen Deutschlands statt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, für den Osten so eine Veranstaltung auszurufen – das ist eine tolle Reputation für die Region“, findet Krebs.

Um die 70 Züchter haben sich angemeldet, um insgesamt etwa 200 Alpakas vor einem Richter und dem neugierigen Publikum zu präsentieren.

Organisiert wird die Veranstaltung von dem Verein „Alpaca Association e.V.“, ein Verband für Züchter und Hobbyhalter. Die Alpakas der Show kommen aus ganz Deutschland, ursprünglich sind Alpakas jedoch in Amerika beheimatet. „In der Regel kommen sie aus Südamerika – den Anden, Chile und Argentinien. Es gibt verschiedene Rassen“, erklärt Krebs.

Ein amerikanischer Richter wird eingeladen

Für die Beurteilung gibt es deswegen genaue Standards: „Bei dem veranstaltenden Verein gilt die Regel, dass ein Richter aus Amerika zu der Zuchtschau eingeladen wird. Die Beurteilung darf nicht einfach irgendeine willkürlich ausgewählte Person machen. Der amerikanische Richter hat für die verschiedenen Rassen und Farbschläge eine Ausbildung durchlaufen und kennt sich gut aus.“ Während der Show haben alle Alpakas ihre großen Auftritt: In einem Ring werden sie vorgeführt, begutachtet und bewertet. In verschiedenen Kategorien wird daraufhin nach festgeschriebenen Kriterien das beste Tier prämiert. Sowohl bei den weiblichen als auch den männlichen Tieren wird zudem jeweils ein Tagessieger aus allen Alpakas ausgesucht.

„Die Tiere werden eingeteilt nach Geschlecht, verschiedenen Farbschlägen und Alter. Der Richter guckt sich jedes einzelne Tier an und beurteilt Körperbau, Zeichnung und wie sie sich bewegen“, berichtet Krebs. Besonders wichtig ist das Fell der Tiere: „Alpakas sind keine Tiere, die man isst, sondern Wolltiere. Das Vlies muss eine bestimmte Richtung und Dichte haben und gleichmäßig rosettenhaft gewachsen sein.“

Die Tiere dürfen nicht schwitzen

Damit das wertvolle Fell der Tiere nicht zu Schaden kommt, müssen bei der Unterkunft einige Dinge beachtet werden. „Für die Tiere ist es ganz wichtig, dass sie besonders untergebracht werden. Sie dürfen nämlich nicht schwitzen. Wenn sie schwitzen würden, würde sich das Vlies anders darstellen als unter natürlichen Bedingungen“, erklärt Krebs. Am wohlsten fühlen sich die Tiere bei etwa 15 Grad. Allerdings gibt es da im Erlebnispark keinen Grund zur Sorge: „Wir haben in den Hallen eine ganz tolle Heizungsanlage und können dauerhaft belüften. Wir müssen also nicht Fenster und Türen aufreißen.“

Für den Geschäftsführer des Erlebnisparks hat die Veranstaltung auch eine persönliche Bedeutung: „Wir hatten bis vor Kurzem selbst Alpakas auf dem Gelände. Corona-bedingt mussten wir die Tiere aber leider abgeben“, erzählt Krebs.

Auf einem Markt gibt es Zubehör und Wollprodukte

Er freut sich, dass sich an dem Wochenende zwei Tage lang alles um die niedlichen Tiere mit dem weichen Fell drehen wird. Denn nicht nur die Zuchtschau steht auf dem Programm. „Es wird einen großen Markt geben: Neben den starken Hengsten und anmutigen Stuten werden auch Aussteller mit Produkten rund um die begehrten Neuweltkameliden vor Ort sein. Da gibt es beispielsweise Zubehör und Futter zu kaufen“, berichtet Krebs. Er hofft auf zahlreiche Gäste: „Wer sich für die wunderbaren Tiere aus den südamerikanischen Anden interessiert oder sich zur Wolle und weiteren Produkten, wie Kleidung oder Accessoires, informieren möchte, ist hier richtig. Besucher sind ausdrücklich erwünscht.“

Die Show findet am 12. März von 11 bis 17 Uhr und am 13. März von 9 bis 17 Uhr statt.

Von Leonie Mikulla