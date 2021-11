Anliegerbeiträge in Schönwalde-Glien: Experte zeigt Möglichkeiten zur Entlastung auf

Schönwalde-Glien

Das Thema der Erschließungsbeiträge für Anlieger ist längst auch in Schönwalde-Glien angekommen. Aufmerksam wird dort das Geschehen in Falkensee verfolgt, wo zuletzt eine neue Gebührensatzung für den Anliegerstraßenbau auf den Weg gebracht worden war. Da das damit einhergehende Dämpfungsmodell für Spitzenbeitragssätze deutschlandweit einmaligen Charakter hat, folgte dem Beschluss eine Beanstandung durch Bürgermeister Heiko Müller (SPD). In Kraft getreten ist das neue Berechnungsmodell daher noch nicht, abgewartet wird nun die Stellungnahme der Kommunalaufsicht, welche die Satzung nun gegenwärtig prüft.

Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten der Entlastung zu prüfen

Auch in Schönwalde macht man sich Gedanken, wie mit Härtefällen im Zuge von Beitragszahlungen beim Anliegerstraßenausbau umzugehen ist. Da Anwohner mit einer Übernahme von 90 Prozent der Kosten herangezogen werden, die zudem in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind, kommen auch in Schönwalde-Glien beträchtliche Summen zustande, die am Ende zu zahlen sind. Nach einem Beschluss der Gemeindevertreter hatte die Verwaltung daher nun Möglichkeiten der Entlastung im Erschließungsbeitragsrecht geprüft und zugleich untersuchen lassen, welche finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde damit verbunden sein könnten.

Mit Volker Deppe war am Donnerstag in der Aula der Grundschule Perwenitz ein ausgewiesener Fachmann für das Thema des Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrechts zu Gast, um den Schönwalder Gemeindevertretern die Thematik darzulegen. Der Jurist und langjährige Richter leitete unter anderem die für dieses Thema zuständige Kammer des Verwaltungsgerichtes Potsdam. Er zeigte – gut verständlich – vier Möglichkeiten auf, wie die Beitragslast für die Anlieger gesenkt werden könnte. Diese reichen vom Festlegen eines Höchstsatzes durch die Gemeinde, ab dem die Kommune die Kosten trägt, über die Erhöhung des kommunalen Eigenanteils von zehn Prozent auf einen höheren Anteil, die Dämpfung der Beitragszahlung ab einem bestimmten Schwellwert (analog wie in Falkensee vorgesehen), bis hin zum niedrigeren Ansetzen der Baukosten. In einer Beispielrechnung beim Modell der Erhöhung des kommunalen Eigenanteils von zehn auf 25 Prozent könnten für die geplanten Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2024 damit auf die Gemeinde zusätzliche Kosten von rund 690 000 Euro zukommen, zeigte Deppe auf.

Bodo Oehme: Gleichbehandlung aller Anlieger muss gewährleistet werden

Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) wies darauf hin, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Grundstückseigentümer nicht vernachlässigt werden dürfe. So könnten bei den aufgezeigten Vorschlägen Besitzer größerer Grundstücke durchaus bevorteilt werden. Auch wies er auf die Vorgabe des „sparsamen Umgangs mit dem Haushaltsgeld“ hin. Karl-Heinz Kordt (B90/Grüne) ergänzte, dass die Möglichkeiten der Stundung von Beitragszahlungen oder in Härtefällen gar der Erlass von Zahlungen bereits schon praktiziert werde. Dass mit dem Anliegerstraßenausbau eine Wertsteigerung der Grundstücke verbunden sei, helfe indes den betroffenen Anliegern nicht wirklich. „Wer dort 30, 40 Jahre lebt, vielleicht in Rente, und diese hohen Beiträge nicht bezahlen kann, dem hilft es auch nicht zu sagen: Du kannst das Grundstück ja verkaufen, weil dessen Wert gesteigert wurde. Wir müssen überlegen, wie wir mit solchen Situationen umgehen“, forderte er.

Gemeindevertreter wollen nun Ausgang des aktuellen Bürgerbegehrens abwarten

Am Ende der Diskussion einigten die Gemeindevertreter sich darauf, zunächst das Ergebnis des aktuell laufenden, landesweiten Bürgerbegehrens der Freien Wähler zur Abschaffung der Anliegerstraßenbaubeiträge abzuwarten. Anschließend wolle man „an die Sache rangehen und entscheiden, wie wir damit umgehen“, so Siegfried Spallek (CDU).

Das wurde außerdem bei der Sitzung besprochen:

Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter die von der Verwaltung vorgeschlagene Fördermittelvergabe an die Sportvereine SG Paaren, Schönwalder SV und TSV Perwenitz. Insgesamt werden an verschiedene Sportabteilungen 20 000 Euro ausgereicht.

Ebenfalls einstimmig wurde die beantragte, finanzielle Unterstützung für die kulturelle Arbeit der Bibliothek für das Jahr 2022 beschlossen. Diese beläuft sich auf rund 3320 Euro. Auf Nachfrage zu der zuletzt kolportierten Personalnot der ehrenamtlich geführten Bibliothek erklärte Bürgermeister Bodo Oehme, dass zwischenzeitlich vier neue Mitstreiter gefunden worden seien.

Zum Thema Wohngebiet Erlenbruch schlug Oehme vor, im Januar eine Sondersitzung allein zu diesem Thema einzuberufen. Auf der sollen die zahlreich erfolgten Stellungnahmen zu dem geplanten Bauvorhaben auf dem Gelände des einstigen Flugplatzes seitens Behörden und Träger öffentlicher Belange erörtert und besprochen werden.

Von Nadine Bieneck