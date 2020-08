Paaren im Glien

„The Lion sleeps tonight“ tönte es aus Trompeten und Posaunen, aber geschlafen wurde nicht im Garten des Stägehauses, ganz im Gegenteil. Der Posaunenchor Erlau richtete auch in diesem Jahr einen Gottesdienst in Paaren im Glien aus. Zahlreiche Besucher fanden sich ein, um an dem Freiluft-Gottesdienst teilzuhaben.

„Bereits seit 45 Jahren kommt der Posaunenchor Erlau nach Paaren und richtet einen Gottesdienst nach der Jahreslosung aus. In diesem Jahr ist die Losung: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“, sagte Pfarrerin Birgit Wolter.

„Wir freuen uns, dass wir den Gottesdienst dieses Mal im Garten des Stägehauses durchführen dürfen, das ist zugleich eine schöne Einstimmung auf das Backofenfest.“ Mit einer kurzen Ansprache eröffneten Bürgermeister Bodo Oehme und die Vorsitzende des Fördervereines Freunde des MAFZ Ute Lagodka das 22. Backofenfest. „Schön, dass trotz Corona das Backofenfest in diesem Jahr stattfindet – wenn auch klein, aber fein“, sagte der Bürgermeister. „Ein großes Lob an das Team des Stägehauses und an den Förderverein, dass wir hier alle beisammen sein können.“

Unter Beachtung der geltenden Abstandsregeln wurde das Fest am Sonntag gefeiert. In diesem Jahr kamen etwas weniger Besucher als sonst. Trotzdem geriet das Fest wieder zu einem sehr schönen Beisammensein. Vor dem Stägehaus hatten Händler ihre Verkaufsstände hergerichtet. Die Besucher wurden vom köstlichen Duft des frisch gebackenen Brots, des Kuchenbuffets und des Grills schließlich in den Garten des Stägehauses und ins Museums-Café gelockt.

In diesem Jahr wurde allerdings nicht gebuttert. Es war einfach zu heiß, sagte Erwin Bathe, Vorstandsmitglied des Fördervereines. Bei Kaffee, duftendem Kuchen, leckerer Wurst, Kartoffelsalat und kühlen Getränken ließen es sich die Besucher trotzdem gut gehen. Natürlich waren alle Speisen vom Stägehaus-Team wieder selbst gemacht, das kennt man nicht anders.

Seit Jahren kommen die Paarener Julia Martens und Jan Kern mit Töchterchen Marlen zum Backofenfest: „Der Austausch mit der Gemeinde ist toll, wir sitzen hier gemütlich zusammen und genießen es sehr, alles ist friedlich und entspannt“, sagten sie.

Marilyn Bandow kommt aus Falkensee und zieht bald nach Paaren. „Wir sind bald selbst Paarener. Durch so ein Fest lernt man die Leute aus dem Dorf kennen. Es ist ein schönes Zusammentreffen der Gemeinschaft“, sagte sie.

Nicht nur Paarener und Bald-Paarener besuchten das Backofenfest. Aus Brandenburg an der Havel hatten sich Rosemarie und Eberhard Koch auf den Weg ngemacht: „Wir hatten in der MAZ gelesen, dass hier das Backofenfest stattfindet. Wir sind zum ersten Mal in Paaren. Es ist wirklich ein sehr schönes Fest. Natürlich haben wir ein Brot aus dem Holzbackofen mitgenommen, denn schließlich ist es ja ein Backofenfest“, sagten sie. 2021 wollen die beiden wieder herkommen.

Auch für Ute und Mathias Leyer aus Schönwalde-Siedlung war es der erste Besuch des Backofenfestes. „Wir haben letzte Woche mit unserem Tandem eine Radtour gemacht. Wir pausierten im Museums-Café, so haben wir vom Backofenfest erfahren. Wir sind begeistert. Wir mögen Regionalität und unterstützen solche regionalen Veranstaltungen. Das ist ein typisches Dorffest, das gefällt uns. Wir kommen auf jeden Fall wieder.“

Von Hannelore Berg