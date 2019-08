Paaren im Glien

Ein irrer Duft von frischem Brot – der wird am Sonntag über den Dorfanger von Paaren im Glien ziehen. Der Förderverein Freunde des MAFZ und das Stägehaus mit dem Museums-Cafe laden zum Backofenfest. Und das bereits zum 22. Mal. Auf dem Gelände am Stägehaus wird ab 12 Uhr gefeiert.

Feiern am historischen Stägehaus

Das Stägehaus ist das älteste Wohnhaus in dem mehr als 600 Jahre alten Dorf. Es wurde um 1678 als havelländisches Mittelganghaus mit Fachwerk und Lehmwänden erbaut, das Haus war acht Generationen Wohn- und Arbeitsstätte der Familie Stäge.

Frisches Brot am Wochenende

Auf dem Hof steht seit Jahrzehnten ein Holzbackofen. Der wird Woche für Woche angeheizt. „Das frische Brot ist der Renner im Museumsladen“, sagt Erwin Bathe, Mitinitiator des Backofenfestes. Nun wird der Ofen auch an diesem Sonntag auf Betriebstemperatur gebracht.

Kunst des Buttermachens

Hier wird das vorbereitete Brot aus Schwante fertig gebacken, dazu gibt es frischen Blechkuchen. Auch der Grill wird Sonntag angeheizt. Erwin Bathe gehört zu denen, die den Besuchern die Kunst des Buttermachens im Fass nach traditioneller Stampfart zeigen. Ein bisschen Musik gehört zum Nachmittag ebenfalls dazu.

Beim Backofenfest wird auch auf traditionelle Art im Butterfass gebuttert. Quelle: Enrico Berg

Bei dem Fest können von den Besuchern regionale Produkte wie Gemüse der Saison aus dem Garten erworben werden. Eine Tombola wartet auf Sponsoren und Gewinner. Hier gibt es unter anderem Eintrittskarten für die Grüne Woche und die Brala zu gewinnen.

Kontakt über Havellandradweg

Einige hundert Besucher nutzen Jahr für Jahr das Fest zu einem Landausflug. Da wird es schon mal eng auf dem Hofgelände. Manche reisen mit dem Fahrrad an, denn das Haus liegt am bekannten Havellandradweg.

Bei dem Fest können die Gäste auch im Stägehaus und auf dem Hofgelände Informatives erfahren: sei es in der original Schwarzen Küche, in der Ausstellung zum Thema „Die Kunst des Buttermachens im Havelland“ oder bei der aufgestellten alten Agrartechnik.

Gefeiert wird das Backofenfest am Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf den Hof am Stägehaus in Paaren im Glien (Hauptstraße 35).

Von Marlies Schnaibel