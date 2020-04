Bahnhersteller Stadler zieht nach Perwenitz

Perwenitz

Der Schienenfahrzeughersteller Stadler zieht mit seinem neuen Werk nach Perwenitz. Er übernimmt das Gelände im Gewerbegebiet, das seit dem Auszug von Coca Cola vor drei Jahren leer steht. Stadler nutzt die bestehende Halle nach Umbauten für Produktion und Service. 60 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Nähe zum Hauptsitz

„Wir haben lange geprüft und mehrere Gutachten erstellt“, sagte Volker Keller, Geschäftsleiter von Stadler Rail Service Deutschland. Schließlich fiel die Entscheidung für Perwenitz, auch wegen der relativ guten Verkehrsanbindung und der Nähe zur Stadler Pankow GmbH, dem Hauptsitz des Schweizer Unternehmens in Deutschland. Stadler hat auch in Reinickendorf ein Werk und in Velten ein Servicecenter für Abnahmeprüfung und Inbetriebnahme.

Anzeige

Das Gewerbegebiet Perwenitz ist klein, es liegt neben der Autobahn. Quelle: Marlies Schnaibel

Weitere MAZ+ Artikel

Am neuen Standort in Perwenitz will das Unternehmen nun eine Investition von 10 Millionen Euro anschieben. Hier werden vor allem Drehgestelle, also der Komplex aus Rädern, Federung und Dämpfern, gewartet, repariert und geprüft. Außerdem soll in Perwenitz auf etwa 800 Quadratmetern Fläche das Zentrallager für Deutschland untergebracht werden, erklärte Mathias Kohlmann, Leiter des Bereichs Service von Stadler Pankow.

Teile für U-Bahnen

Künftig sollen in Perwenitz aber auch Teile für die neuen Berliner U-Bahnen entstehen, sagte Geschäftsleiter Volker Keller.

Stadler baut U-Bahnen für Berlin. Quelle: Caspar Martig

Stadler hatte im März die Ausschreibung für die Lieferung von bis zu 1500 neuen U-Bahn-Wagen für die Berliner Verkehrsbetriebe gewonnen. Der Großauftrag soll ein Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro umfassen und eine Ersatzteilversorgung über 32 Jahre beinhalten.

Straffer Zeitplan

In Perwenitz will Stadler bald loslegen. Mathias Kohlmann sprach von einer „sehr angestrengten Timeline“. Der Bauantrag für den Umbau der bestehenden Halle ist bereits gestellt, erste Ausschreibungen laufen. Auch die Personalsuche hat begonnen. Im Oktober soll der Testbetrieb beginnen, dann soll auch das Lager, das noch im Süden von Berlin angesiedelt ist, umziehen. Im 1. Quartal 2021 will die Firma mit der Reparatur starten. Ein Jahr später soll der Perwenitzer Standort dann um den Bereich der Getriebereparatur erweitert werden. „Wir schicken heute noch alle Getriebe zur Reparatur in die Schweiz“, sagte Kohlmann.

Option auf Verlängerung

Stadler hat das Gelände für zwölf Jahre gemietet, mit der Option auf eine Verlängerung um zehn Jahre. Auch Erweiterungsoptionen sind geprüft worden.

Stadler in Velten. Quelle: Marco Paetzel

Die Schweizer Firma Stadler baut seit 1942 Schienenfahrzeuge, aus dem kleinen Familienunternehmen ist in den vergangenen 30 Jahren eine weltweit agierende Holding geworden, die fast 10000 Mitarbeiter hat und seit einem Jahr börsennotiert ist. Die Firma baut Gelenktriebwagen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Panorama-Triebzüge, Expresszüge und Nahverkehrs-Kurzzüge. Bald auch U-Bahnen.

Von Marlies Schnaibel