Schönwalde-Glien

Der stark frequentierter Havelland-Radweg wird saniert. Der Radweg ist rund 115 Kilometer lang und führt von Berlin-Spandau über die Gemeinde Schönwalde-Glien bis nach Havelberg: Ein Teilabschnitt des Havelland-Radwegs wird in den kommenden rund zwei Monaten in der Gemeinde Schönwalde-Glien saniert. Die Bauarbeiten haben am Montag begonnen und sollen voraussichtlich bis Ende Mai dauern, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Zunächst werden im Bereich der Gemarkung Perwenitz bis zu Landesstraße 16 Asphaltarbeiten realisiert, ehe im Anschluss die Maßnahmen von der Turmstraße über die Fahrradstraße nach Pausin fortgesetzt werden. Zur Baumaßnahme gehört unter anderem auch, dass sogenannter Wurzelschutz eingebaut wird - voraussichtlich ab Ende April.

Anzeige

Die voraussichtlichen Baukosten werden sich für die gesamten Maßnahmen auf diesem Teilabschnitt auf 127 000 Euro belaufen.

Von MAZ