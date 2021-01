Bauernchef im Havelland warnt : Schweinepest wäre „Tod vieler Betriebe“

Havelland

„Das ist hochkriminell“, wettert Dirk Peters. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Havelland (KBV) ist stinksauer. Auslöser seiner Wut: Die illegal im Wald bei Schönwalde entsorgten Essensabfälle in Größenordnungen. Anwohnerin Inge Schwenger hatte den Umweltfrevel vor einigen Tagen publik gemacht. Auch die Schönwalderin war mehr als aufgebracht über den Fund, zumal sie solch einen Vorfall nicht das erste Mal erlebte. „Seit zwei Jahren werden mehrere Stellen dort im Wald regelmäßig zugemüllt“, berichtete sie im MAZ-Gespräch.

Gedankenlosigkeit führt zu immenser Gefahr für Tiere und Landwirte

Die Entsorgung von Essensresten in Größenordnungen mitten im Wald hebt die seit Jahren bekannte Problematik illegaler Mülldeponien in den Wäldern Brandenburgs noch einmal auf eine gänzlich neue Stufe. Denn sie ist mit Blick auf die aktuell grassierende Afrikanische Schweinepest im Land Brandenburg nicht minder brisant als die Entsorgung von Bauschutt & Co. „Es ist unfassbar, mit welcher Idiotie manche Bürger mit unserer Natur umgehen“, schimpft daher auch Dirk Peters. „Diese Menschen sind sich der Folgen ihres Tuns offenbar überhaupt nicht bewusst.“ Denn abgesehen davon, dass „wir hier von Lebensmitteln reden, die sinnlos in die Natur gekippt wurden“, lasse der Vorgang auch die Gefahr der Übertragung der Afrikanischen Schweinepest immens anschwellen.

Bauernchef für schnelles Handeln des Schönwalder Bürgermeisters dankbar

Eben darauf hingewiesen hatte bereits auch schon Bodo Oehme, Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Schönwalde-Gien. „Ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er diese Gefahr so schnell erkannt und daher auch sofort reagiert hat“, sagt Dirk Peters. Der Schönwalder Bürgermeister hatte nach Bekanntwerden der Müllberge umgehend deren Beseitigung eingeleitet. Denn werden die Essensreste von Wildschweinen gefressen, kann das hochansteckende und für die Tiere tödliche Virus dadurch indirekt übertragen werden. Tierische Produkte wie Fleisch- und Wurstwaren gelten als Übertragungsweg.

Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Havelland, ist stinksauer und in Sorge. Quelle: Privat

Genau aus diesem Grund ist Dirk Peters so wütend, aber auch besorgt. „Die Angst bei den Landwirten in der Region vor der Schweinepest ist riesengroß“, weiß er. Würden infizierte Tiere im Havelland festgestellt, käme es umgehend zur Einrichtung von Sperrzonen. „Das heißt unter anderem, dass in diesen Bereichen nicht mehr gearbeitet werden darf“, erklärt Peters. Bislang sind im Land Brandenburg seit dem ersten Ausbruch des Virus am 10. September 2020 insgesamt 444 bestätigte Fälle registriert worden (Stand: 7. Januar). In der Region rund um Schönwalde gibt es vor allem viele Pferdebetriebe. „Die dürften dann im Fall von Sperrzonen weder Heu ernten noch ihre Tiere auf die Weide lassen. Eine Stallhaltung ist dann Pflicht“, so Peters.

Möglicher Schaden lässt sich kaum beziffern

Auch für alle anderen Landwirte in der Region wären die Folgen fatal: „Felder dürfen dann nicht mehr bestellt, gepflegt oder abgeerntet werden.“ Würde die Schweinepest auf Haustierbestände übergreifen, müssten zudem „zahlreiche Tiere sinnlos getötet werden. Den Schaden, der durch so ein gedankenloses Verhalten angerichtet würde, kann man kaum beziffern. Die Schweinepest bei uns in der Region wäre der Tod vieler Betriebe“, sagt Peters klipp und klar.

Jede Menge Essensabfälle wurden im Wald bei Schönwalde illegal entsorgt. Quelle: Privat

Die Müllsünder aus Schönwalde würde er „am liebsten ins Gefängnis bringen. Das ist hochkriminell, ein Bußgeld reicht da bei weitem als Strafe nicht mehr aus“, findet er. Zumal gegenwärtig jede Menge Aufklärungsarbeit rund um die Schweinepest betrieben werde. „Es muss doch jedem bewusst sein, was da passiert. So ein Verhalten ist für mich schon Vorsatz. Die Leute sollen einfach mal ihren Kopf einschalten“, sagt er, sichtlich wütend.

Von den schwerwiegende Folgen der Schweinepest direkt betroffen wäre auch die Agrargenossenschaft Gülpe. Als Direktvermarkter vertreibt der Hof aus Havelaue über die hauseigene Fleischerei Fleisch- und Wurstprodukte von Schweinen und Rindern. Die empfohlenen, vorbeugenden Schutzmaßnahmen im Zuge der Schweinepest setzt man bereits seit geraumer Zeit konsequent um, erklärt Geschäftsführer Enrico Voigt. „Unser Betriebshof mit den Schweineställen ist eingezäunt, der Zaun wird regelmäßig kontrolliert.“ Ein Container mit Matten für den vorbeugenden Seuchenschutz sei angeschafft worden. „Die Mitarbeiter können den Schweinestall nur noch durch diesen Container betreten“, so Voigt.

Allgemeinverfügung des Landkreises zur Schweinepest gilt seit Oktober 2020

Der Landkreis Havelland erließ bereits am 7. Oktober 2020 eine Allgemeinverfügung zur Afrikanischen Schweinepest. In der sind Maßnahmen und Regeln festgehalten, mit denen die Einschleppung der Erkrankung verhindert oder aber beim Auftreten diese frühzeitig erkannt werden soll. Ein eigens innerhalb der Kreisverwaltung zur Schweinepest eingerichteter Krisenstab tagt regelmäßig, um die aktuelle Situation im Kreis zu besprechen, gegebenenfalls notwendige Maßnahme zu treffen und auch zu informieren. „Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis läuft sehr gut. Wir sind in engem Austausch und ich bin froh über die Präventivmaßnahmen, die seitens der Kreisverwaltung getroffen wurden“, sagt Dirk Peters. Wöchentlich informiere der Landkreis zur aktuellen Lage, „wir geben das dann an unsere Mitglieder weiter“, so Peters.

Für das grundsätzliche Problem der illegalen Müllentsorgung in den Wäldern hat auch er keine Patentlösung. Er habe selbst schon solche Umweltfrevler auf frischer Tat ertappt. Was ihn besonders frustriert: „Passiert ist denen am Ende nichts.“

Von Nadine Bieneck