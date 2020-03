Baumfällungen verärgern Anwohner

Schönwalde-Glien

Um 8 Uhr morgens begannen die Motorsägen zu rattern, sagt Detlef Denzer. Der Schönwalder wohnt am Waldkauzsteig im Ortsteil Siedlung. Weil der Waldkauzsteig, der abgehende Anger und der Rotkehlchensteig erschlossen werden sollen, haben Holzfäller begonnen, die Bäume am Wegrand zu fällen, die den Straßenbau behindern. Zuerst geht es den hölzernen Riesen am Anger an die Kronen und Stämme.

„Es gab keine Vorwarnung zu den Fällarbeiten“, sagt Helmut Maucher, Anlieger des Angers. Die meisten Anwohner haben ihre Autos noch am Weg geparkt, weil keine Hinweisschilder aufgestellt wurden. „Ich glaube, das müsste die Gemeinde aber drei Tage vorher bekannt machen“, sagt Anwohner Jürgen Lukomsky, vor dessen Einfahrt mit den Arbeiten begonnen wurde.

Bürgermeister widerspricht

Dieser Aussage widerspricht Bürgermeister Bodo Oehme: „Es muss kein Schild aufgestellt werden“, sagt Oehme. „Am Tage der Arbeiten ist die Baustelle zu sichern, mehr nicht.“ An anderen Straße könnten zur Sicherung des Verkehrsraums Schilder aufgestellt werden, damit Autos nicht im Arbeitsbereich parken. „Aber der Anger gilt nicht als Verkehrsraum“, so der Bürgermeister weiter.

Detlef Denzer war gleich morgens auf die Arbeiter zugegangen und hatte darum gebeten, die Fällgenehmigung sehen zu dürfen. „Weil sie keine dabei hatten, habe ich die Polizei gerufen und das Ordnungsamt verständigt“, sagt Denzer. Zuerst sei das Ordnungsamt an den Anger gekommen. „Der Amts-Mitarbeiter hat mir die Fällgenehmigung dann gezeigt und ich habe die Polizei wieder abbestellt, weil somit keine Straftat vorlag“, sagt Denzer.

Anwohner unterstellen Absicht

Die Anwohner Lukomsky, Maucher und der wenige Meter entfernt wohnende Denzer gehen davon aus, dass die Gemeinde absichtlich nicht über die Fällarbeiten informiert hat, damit niemand Einwände erheben kann. „Da wird doch bestimmt abgewartet, bis alle bei der Arbeit sind und dann sägen die hier die Bäume heimlich ab“, sagt Denzer. Doch durch Corona seien eben alle zu Hause und bekämen die Arbeiten mit, mutmaßt Denzer.

Bürgermeister Bodo Oehme sagt, das stimme nicht. Die Fällarbeiten seien einer von mehreren Schritten zur Straßenerschließung. Der AfD-Antrag, die Arbeiten auszusetzen, bis die Gemeinde eine Straßenbausatzung hat, hatte Oehme Anfang des Jahres beanstandet, weil ein laufendes Verfahren nicht unterbrochen werden kann.

Firma hat sich vorige Woche gemeldet

„Meiner Beanstandung ist stattgegeben worden“, sagt er. Dadurch seien die Aufträge ausgelöst und gingen ihren Gang weiter. Innerhalb einer Frist hatten sich die Auftragsnehmer zu melden, um den Beginn ihrer Arbeiten anzuzeigen. Das Holzfällunternehmen habe sich vorige Woche gemeldet.

Anwohner wie Jürgen Lukomsky bemängeln, sie seien nicht am Planungs- und Entscheidungsprozess für ihre Straßen beteiligt. „Das wird einfach entschieden.“

„Mit den Bürgern abgesprochen“

„Am 18. September letzen Jahres sind die Planleistungen für den Straßenbau vorgestellt worden“, sagt Bürgermeister Bodo Oehme dazu. Für den Anger gab es mehrere Gestaltungsmöglichkeiten, Variante zwei davon sei im November beschlossen worden. „Und das geschah in Absprache mit den Bürgern“, sagt der Bürgermeister. Zu den Einwohnerversammlungen seien alle Grundstückbesitzer eingeladen gewesen.

Von Vivien Tharun