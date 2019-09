Paaren im Glien

Dass die Stadt Premnitz einmal das Kreiserntefest im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien organisieren würden, konnte sich Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) lange nicht vorstellen. „In Brandenburg gibt es über 500 landwirtschaftliche Betriebe, in Premnitz nicht einen einzigen“, sagte Tebling am Sonntag auf dem 11. Havelländer Erntefest.

Dennoch wurde aus der anfänglichen „Schnapsidee“ schnell Realität. „Wir wollten zeigen, was die Industriestadt, mitten im Naturpark Westhavelland gelegen, alles zu bieten hat“, betonte der Bürgermeister.

Zur Galerie Das 11. Havelländer Erntefest lockte am Sonntag bei bestem Wetter viele Besucher in den MAFZ Erlebnispark Paaren im Glien. Gastgeber war diesmal die Stadt Premnitz. Festumzug und Krönung bildeten den traditionellen Höhepunkt.

Entsprechend dem Motto „ Premnitz - Stadt voller Energie“ präsentierten sich zahlreiche Vereine, Organisationen und kulturelle Einrichtungen den Besuchern. Das Blasorchester Premnitz, der Spielmannszug „ Chemie Premnitz“, der Verein TonArt und der Förderverein der Kita „Flax und Krümel“ sorgten für stimmungsvolle Abwechslung auf der Bühne.

Traditioneller Höhepunkt des Erntefestes war der Umzug der geschmückten Erntewagen über das Festgelände und die anschließende Ehrenrunde durch das Dorf. Zwischen den großen und kleinen Traktoren reihte sich unter der prallen Sonntagssonne auch die majestätisch besetzte Kutsche.

Geboten wurde ein buntes Programm für die ganze Familie. Quelle: Danilo Hafer

Für Lea Worf war die Kutschfahrt sogleich ihre erste Amtshandlung. Die 18-Jährige wurde kurz zuvor auf der großen Bühne zur 11. Havelländer Erntekönigin gekrönt. Sie übernimmt das Amt, mit allen repräsentativen Aufgaben, von ihrer Vorgängerin Antonia Martini aus Pausin.„Ich bin schon etwas aufgeregt, freue mich aber auf all die Aufgaben und Termine, die mich in den nächsten zwölf Monaten erwarten“, sagte sie kurz vor der Krönung.

Erstmals Landbotin ernannt

Die Premnitzerin macht eine Ausbildung zur Erzieherin und hatte, in der Industriestadt Premnitz nicht ungewöhnlich, bisher nur wenig Bezug zur Landwirtschaft. Dafür steht der 18-Jährigen bei allen Terminen künftig Inka Fähling zur Seite. Ein Novum. Die 52-Jährige wurde zur Havelländer Landbotin ernannt. „Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen und musste schon früh bei allen landwirtschaftlichen Aufgaben mit anpacken“, erzählte die Augenoptikerin.

Der traditionelle Ernteumzug bildete am Sonntag den Höhepunkt. Quelle: Danilo Hafer

Das Feiern ließen sich die Havelländer Bauern auch im dritten schweren Jahr in Folge nicht nehmen. Zwar falle die Ernte nicht ganz so schlecht aus, wie im vergangenen Jahr. Dafür sei sie regional unterschiedlicher. „Es gibt Regionen im Havelland, da war die diesjährige Ernte schlechter als im vergangenen Dürrejahr“, sagte Dirk Peters Vorsitzender des Kreisbauernverbandes.

Bauern wollen mehr Sicherheit

Schon im März seien die Temperaturen viel zu hoch gewesen und die Kulturen nicht ausreichend mit Wasser versorgt. „Es fielen im April und Mai nur ganze 25 Liter. Im Vergleich zum letzten Jahr waren es im selben Zeitraum 45,5 Liter“, so Peters. Von der Politik wünschte sich der Bauernchef am Wahlsonntag vor allem mehr Planungssicherheit bei Gesetzesänderungen.

Von Danilo Hafer