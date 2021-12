Besuch beim Zirkus Köllner im MAFZ Erlebnispark

Paaren im Glien

Ricardo Köllner ist das älteste von sechs Kindern der Zirkusfamilie Köllner. Viele Kinder bedeute viele Artisten, verrät er augenzwinkernd. „Nein, ich bin nicht in einem Wohnwagen zur Welt gekommen wie viele Menschen denken, sondern im Krankenhaus in Neustadt (Dosse)“, erklärt der Artist lachend und ergänzt: „Aber mein Vater wurde in einem Wohnwagen geboren.“ Zur Zeit gastiert er mit seiner Familie im Havelland, im Erlebnispark Paaren.

Zirkusleben als Abenteuerspielplatz

Ricardo Köllners Mutter war Drahtseilartistin und Vater John der Zirkusdirektor. „Ob die Tiere versorgt wurden oder meine Eltern in der Manege auftraten, ich war immer im Kinderwagen dabei.“ Er kenne ja nichts anderes als Zirkus, aber eine schönere Kindheit hätte Ricardo Köllner sich nicht vorstellen können. Der Zirkus sei für ihn wie ein großer Abenteuerspielplatz gewesen.

Ricardo (l.) und Diego Köllner. Quelle: ENRICO BERG

„Erst mit fünf Jahren bin ich zum ersten Mal selbst als Clown in der Manege aufgetreten“, erzählt Köllner, das sei schon eher etwas spät für ein Zirkuskind. „Das tolle ist, dass Artisten schauen, wo die Interessen und Talente ihrer Kinder liegen, und darin werden sie dann geschult und gefördert.“ Der kleine Clown hat sein Können erweitert und als Trapezkünstler, Kunstreiter, Seilakrobat und Stuhlbalance-Künstler gearbeitet.

Ricardo und Velicka (r.) Köllner. Quelle: ENRICO BERG

Zirkusmenschen sind nicht lange an einem Ort. Aber auch als Zirkuskind muss man zur Schule gehen. „Überall dort, wo der Zirkus gastierte, gingen wir zur Schule. Mal ein paar Tage, mal auch zwei Wochen, ebenso lange, wie wir in der Stadt waren“, erklärt der Artist. Aber viel gelernt habe er dort nicht, denn „als Zirkuskinder waren wir für die anderen Kinder ja etwas Besonderes. Wir sollten immer von unserem Leben im Zirkus erzählen. Bevor wir richtig mit dem Lernen beginnen konnten, waren wir oft schon wieder weg. Die Lehrer haben sich auch nicht sonderlich um uns bemüht, da wir ja nur für kurze Zeit in ihrer Schule waren. Deshalb unterrichtete unsere Mutter uns im Wohnwagen und brachte uns alles bei, was fürs Leben brauchten.“ Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert so Köllner. „Unsere Kinder genießen heute Onlineunterricht, sie können sogar von unterwegs das Abitur machen.“

Ehefrau im elterlichen Betrieb kennengelernt

Seine Frau Velicka lernte er im elterlichen Betrieb kennen, dort war sie als Akrobatin angestellt: „Seit über dreißig Jahren sind wir ein Paar und seit 27 Jahren sehr glücklich verheiratet. Meine Frau hat mir drei hinreißende Kinder geschenkt, sie sind unser ganzer Stolz.“

Ricardo und Velicka Köllner gründeten ihr eigenes Unternehmen, denn „nur ein oder zwei Kinder übernehmen in der Regel den elterlichen Betrieb, die anderen stellen ihr eigenes Ding auf die Beine.“ So war es auch bei den Köllners. „Unser Sohn Diego ist 17 Jahre alt und ein Vollblutartist und ein Allrounder. Er ist vielseitig talentiert und wird später den Betrieb übernehmen, das macht uns sehr glücklich.“ Die Töchter gehen einen anderen Weg, bleiben aber dem Zirkusgewerbe treu. Die Älteste, Celine (23) hat in eine andere Zirkusfamilie eingeheiratet. „Die Kinder werden flügge. Unsere zweitälteste Tochter Jamie ist jetzt 21 Jahre alt und wird uns wahrscheinlich bereits im Februar verlassen. Sie zieht zu ihrem zukünftigen Mann und lebt dann dort in seiner Zirkusfamilie. Daran darf ich jetzt nicht denken, da blutet mir das Vaterherz“, gesteht Köllner mit schwerem Herzen.

Elf Monate im Jahr unterwegs

Familie Köllner lebt normalerweise elf Monate im Jahr im Wohnwagen und reist damit durch die Lande. Ein Großteil des Lebens der Familie befindet sich dann auf vier großen Zugmaschinen, neun Geräte- beziehungsweise Packwagen, vier Campingwohnwagen und einem Gemeinschaftswohnwagen mit Sozialräumen wie zum Beispiel Duschen und Küche.

„Das Leben als Artist ist sehr abwechslungsreich. Wir lernen sehr viele Städte und neue Menschen kennen, das gefällt uns. Wir arbeiten 365 Tage im Jahr, denn in unserem Betrieb gibt es auch Tiere. Das sind neben Lamas, Alpakas, Kamele, Eseln und afrikanischen Kühen auch Pferde, Ziegen und Hunde. Die müssen jeden Tag versorgt werden, aber das machen wir gerne“, berichtet Ricardo Köllner.

Zirkusdirektor Ricardo Köllner mit der Kameldressur. Quelle: Enrico Berg

Voller Enthusiasmus berichtet er über sein Leben, seine Familie und seinen Betrieb. „Wir sind so froh, dass wir nun endlich wieder auftreten können. Corona hat auch uns arg zugesetzt. Unser letztes Gastspiel vor Corona fand am 15. März 2020 in der Nähe von Dresden statt. Von da aus sind wir dann in unser Winterquartier gezogen“, teilt Köllner mit. „Wir hatten seitdem kaum Einnahmen.

Winterquartier und Alpakafarm bei Parchim

Im Gegensatz zu vielen Kollegen unserer Branche haben wir das Glück, dass wir ein eigenes Winterquartier mit Stallungen für die Tiere und Hallen für die Fahrzeuge haben. Vor 22 Jahren haben wir in der Nähe von Parchim ein Bürogebäude inklusive Stallungen der ehemaligen LPG kaufen können. Das Gebäude haben wir so umgebaut, dass wir dort leben können.“ So wurde aus einem Winterquartier ein Heimatquartier.

Jamie Köllner am Trapez Quelle: ENRICO BERG

Ein Umdenken war nun angesichts der Corona-Pandemie angesagt. Die Köllners haben ihren Firmenschwerpunkt verlagert. „Wir gastieren ab sofort nur noch mit dem Weihnachtszirkus und bieten unseren Besuchern ein sehr aufwändiges Programm im weihnachtlichen Ambiente. So ganz ohne Manege können wir dann doch nicht. Die restliche Zeit des Jahres betreiben wir eine Alpaka-Ranch in unserem Heimatquartier“, so der Zirkusbesitzer. Von Ostern bis Ende Oktober können Besucher von 11 bis 18 Uhr die flauschigen Alpakas besuchen. Zudem bietet Familie Köllner Alpaka-Wanderungen an. Für die Wanderungen sind Voranmeldungen nötig.

Der Weihnachtszirkus im MAFZ hat wochentags 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag 14 und 17 Uhr Vorstellungen.

Von Hannelore Berg