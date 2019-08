Traditionsgeladen ging es am Wochenende im MAFZ Erlebnispark in Paaren im Glien zu. Reiter mit Dreispitz und Gespanne, die so oder so ähnlich schon zu Fontanes Zeiten durchs Havelland rollten. Beim großen Brandenburger Pferdesommer kamen Pferde-Fans voll auf ihre Kosten.