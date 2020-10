Schönwalde-Glien/Brieselang

Seit Dienstagmorgen fahndet die Polizei nach zwei in der Nacht zum Dienstag gestohlenen Pkw. So musste ein Anwohner aus Schönwalde-Siedlung das Fehlen seines BMW X3 mit dem Kennzeichen HVL-PJ 991 feststellen.

Aufgrund eines Ortungssystem kann die vermutliche Tatzeit auf etwa 2 Uhr geschätzt werden. Der angerichtete Schaden wird mit ungefähr 40 000 Euro beziffert.

Einen Pkw Skoda Octavia im Wert von etwa 45 000 Euro entwendeten Unbekannte außerdem in Brieselang. Dessen Nutzer hatte das Auto mit dem Kennzeichen K-GR 1002 am Montagabend in der Freiligrathstraße ordnungsgemäß gesichert abgestellt.

Wie die Diebe jeweils in die Fahrzeuge gelangten, muss nun ermittelt werden. In beiden Fällen suchten Polizisten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf.

Von MAZ Havelland