Schönwalde-Glien

Zehn Millionen Euro, einfach so, bar auf die Hand. „Was würden Sie als Bürgermeister mit dem Geld anstellen?“ Dieser und weiteren Fragen stellten sich am Donnerstagnachmittag die drei Anwärter auf den Bürgermeisterposten in Schönwalde-Glien. Zum Bürgermeister-Talk geladen hatte der Seniorenbeirat. Brigitte Römer, Schönwaldes Seniorenbeauftragte, moderierte die Gesprächsrunde.

Das Gemeindezentrum der Siedlung stärken, könne sich AfD-Mann Michael Rhein vorstellen. „Mit 10 Millionen Euro könnte man schon etwas bewegen. Natürlich würde ich alle Bürger an der Entscheidung beteiligen“, so Rhein. Skat-Abende, generationsübergreifende Veranstaltungen, traditionelles Handwerk an die Jugend weitergeben: Zu lange sei es in der Gemeinde vernachlässigt worden, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Wohnbauprojekte anschieben

Wohnbauprojekte für jung und alt anschieben und realisieren, würde Karl-Heinz Kordt, Kandidat der Grünen. „Wir brauchen unterschiedliche Angebote und hätten genügend Fläche in der Siedlung, die wir nutzen können. Jemand, der nach seiner Ausbildung hier leben möchte, braucht eine Perspektive“, so Kordt, der zudem die Umsetzung des gemeindlichen Energie-Konzeptes weiter vorantreiben wolle.

Langzeit-Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) würde die fiktiven Millionen für die Vereinsförderung ausgeben, das sei schließlich schon lange Tradition in der Gemeinde. Doch auch die Schulen und Gemeinschaftshäuser in allen sieben Ortsteilen würde er mit den Millionen unterstützen.

Straßenausbau sorgt für Diskussionen

Vom fiktiven Geld zu konkreten Vorhaben: „Warum muss es beim Straßenbau immer das Beste, Schönste und Teuerste sein. Wer zahlt, sollte bestimmen dürfen, wie sein Straße am Ende aussieht“, sagte Michael Rhein.

Ganz so einfach funktioniere es nicht, gab Oehme zu bedenken. „Nicht der Bürger entscheidet, vielmehr gibt es ein vorgeschriebenes Ausbauprogramm. Und die Entscheidung welche Straße wann gebaut wird, trifft der jeweilige Ortsbeirat“, sagte der Amtsinhaber. „Natürlich gibt es gesetzliche Vorgaben. Kosten, die entstehen, müssen wir jedoch stärker prüfen“, so Karl-Heinz Kordt, der seit 2001 in Schönwalde lebt. In der Initiative „Neue Nachbarn“ ist der Grünen-Kandidat seit Jahren aktiv, half vielen Flüchtlingen bei ihrem Start in Deutschland.

Ein Bürgermeister braucht Geduld

„Wie stellen Sie sich denn die Integration von Flüchtlingen in unserer Gemeinde vor?“, so eine Frage aus dem Publikum, gerichtet an AfD-Mann Michael Rhein. „Keiner kann etwas dafür, wo er geboren wurde. Jeder hat das Recht, aus seinem Leben das zu machen, was er will – an Regeln muss sich jedoch gehalten werden“, so Rhein. Deutsch zu lernen, gegebenenfalls Bildung nachzuholen und sich in die Gesellschaft zu integrieren, seien Voraussetzungen, so Michael Rhein und weiter: „Sie müssen sich einbringen und niemandem ewig auf der Tasche liegen.“

Dass es jedoch nicht direkt die Aufgabe eines Bürgermeisters sei, diese Voraussetzungen zu schaffen, darauf verwies Bodo Oehme. „Dafür ist der Landkreis zuständig. Die Gemeinde stellt lediglich Kita- und Schulplätze zur Verfügung“, so der CDU-Mann, der in seinen 16 hauptamtlichen Dienstjahren vor allem eines gelernt habe: „Jedes Projekt braucht Zeit, man muss kontinuierlich dran bleiben. Neun Jahre hat es allein gedauert, eine Seniorenwohnlage auf den Weg zu bringen, jetzt stehen wir kurz vor dem Ziel.“

Von Laura Sander