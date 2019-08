Schönwalde-Glien

Bodo Oehme ist gebürtiger Berliner. Versehentlich, denn wäre seine Mutter an diesem Tag nicht in der Metropole unterwegs gewesen, so hätte er wohl in Schönwalde das Licht der Welt erblickt.

Hier wuchs Bodo Oehme auf, besuchte Grund- und Oberschule. Hier kümmerte er sich ab 1993 zehn Jahre lang ehrenamtlich um die Belange von Dorf und Siedlung, bis er 2003 zum hauptamtlichen Bürgermeister der frisch fusionierten Glien-Gemeinde gewählt wurde.

Er wollte Schönwalde aus dem Dornröschenschlaf holen

„Bis 1993 wurde gerade einmal ein kleines Stück Straße ausgebaut und in den Umbau der Schule investiert. Mir ging alles zu langsam, ich wollte Schönwalde möglichst schnell aus dem Dornröschenschlaf holen“, erinnert sich der CDU-Mann.

Verschlafen ist Schönwalde längst nicht mehr, Ortsteile und Siedlung wuchsen Jahr für Jahr enger zusammen, in Schulen, Kitas und Radwege wurde reichlich investiert. „Das Thema Rückübertragung spielte in Schönwalde eine große Rolle. Wir mussten uns ganz neu aufstellen, eine städtebauliche Ordnung schaffen und die Bedürfnisse vor Ort ermitteln“, erinnert sich der amtierende Bürgermeister an die Anfangsjahre.

Eine Vision und jede Menge Geduld

Gewerbeansiedlungen, die Gründung des Regionalparks Osthavelland-Spandau, 2011 dann der Umzug ins neue Rathaus. „Hinter jedem Vorhaben steckt eine Vision und jede Menge Geduld. Neun Jahre haben wir allein gebraucht, um ein altersgerechtes Wohnen auf den Weg zu bringen, dabei wird es dringend gebraucht“, so Bodo Oehme.

Auch für junge Leute müssten Alternativen geschaffen und weitere Flächen für Geschossbauten mit kleineren, bezahlbaren Wohnungen gefunden werden.

Mit 1500 geplanten Wohneinheiten ist der Schönwalder Erlenbruch das bislang größte Projekt in der Gemeinde. Zum einen Perspektive, zum anderen Mammutaufgabe für die Speckgürtelkommune mit knapp 10 000 Einwohnern.

„Wir müssen über Gemeinde- und Ländergrenze hinweg denken, wir brauchen ein gemeinsames Verkehrskonzept. Mobilität steht für Teilhabe am Leben und betrifft alle Generationen“, so Oehme, der sich für Schönwalde eine Bahnanbindung und eine weiterführende Schule zurückwünscht.

Bahnanbindung und weiterführende Schule zurückholen

„Unsere Schüler müssen lange Wege auf sich nehmen und verbringen zudem ihre Freizeit in Falkensee, Dallgow oder Nauen. Von einer weiterführenden Schule würden alle profitieren, auch unsere Vereine“, sagt der Amtsinhaber.

„ Schönwalde ist vor allem durch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen so lebens- und liebenswert. Die Leute sind für einander da, helfen ohne zu fragen – das müssen wir weiterhin unterstützen“, sagt der Verwaltungschef.

So viel Harmonie herrscht längst nicht immer in der Glien-Gemeinde. Die Sanierung des Schönwalder Strandbades, Anliegerstraßenbau oder mal wieder die Wildschweine – Kritiker gebe es immer und überall.

Davon könne er ein Lied singen. Zum Beweis präsentiert Bodo Oehme einen prall gefüllten Aktenordner mit Dienstaufsichtsbeschwerden aus den letzten Jahren, fein säuberlich abgeheftet.

Zur Person Bodo Oehme ist 1962 in Berlin geboren und in Schönwalde-Glien aufgewachsen. 1979 machte er seinen Abschluss an der Polytechnischen Oberschule Schönwalde und schloss eine Berufsausbildung mit Abitur in Hennigsdorf an. Er arbeitete als persönlicher Referent des Landrates im Landkreis Rathenow sowie als Referent für Organisation der CDU Brandenburg. Von 1990 bis 2003 war er Abgeordneter im Kreistag und in der Schönwalder Gemeindevertretung. Zehn Jahre arbeitete er als Versicherungsfachmann, 2006 schloss er sein Fernstudium zum Diplom-Kaufmann ab. 1993 bis 2003 war Oehme ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Seit 2003 bekleidet er den Posten hauptamtlich.

Auch richtig brenzlige Situationen habe er im Laufe seiner Amtszeit bereits erlebt: Nicht auf Papier, sondern auf den direkten Angriff setzte vor einigen Jahren ein Mann, den der Bürgermeister in seinem Büro empfing. „Er wollte ein Gespräch und zog stattdessen ein Messer. Wir haben schnell reagiert, wer weiß, was sonst passiert wäre“, erinnert sich der CDU-Mann.

Hans-Dampf-in-allen-Gassen

Kraft tankt der Schönwalder beim Joggen oder im Aktiv-Urlaub mit seiner Frau auf dem Fahrrad und beim Wandern. „Einmal im Jahr fahren wir für eine Woche los. Zuhause bin ich jederzeit Ansprechpartner und immer zu erreichen – da fällt das Abschalten natürlich schwer“, so der Amtsinhaber.

Denn wer Bodo Oehme kennt, der weiß, dass er in seiner Gemeinde auch so etwas wie ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen ist. Immer auf Achse, dicht an den Leuten dran, die er gerne duzt.

Dabei zu sein und immer ein offenes Ohr zu haben, davon lebe sein Job, den er für weitere acht Jahre behalten möchte.

Von Laura Sander