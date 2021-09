Bundestagswahl 2021: So hat Schönwalde-Glien gewählt

Schönwalde-Glien

Zügig waren die 125 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Schönwalde-Glien am Sonntagabend mit ihrem Tageswerk fertig. „Gegen 20.30 Uhr waren wir durch“, so Bürgermeister Bodo Oehme (CDU). Da waren alle 14 Wahllokale ausgezählt und die Schönwalder hatten die Nase vorn im Havelländer Teil des Wahlkreises 58, der zudem den gesamten Wahlkreis Oberhavel umfasst.

Mehr als ein Drittel der Stimmen in Schönwalde-Glien per Briefwahl abgegeben

Von den 8127 wahlberechtigten Einwohnern hatten bis 18 Uhr 6701 ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent lag leicht über der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017, bei der 81,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gesetzt hatten. Die meisten Wähler mobilisierte die Wahl am Sonntag im Ortsteil Pausin mit 61,4 Prozent. Die Gesamtzahl stieg schließlich auf über 80 Prozent durch die große Anzahl Briefwähler – hier schlossen sich die Schönwalder dem bundesweiten Trend an. 2446 Wahlberechtigte (36,5 Prozent), und damit knapp eintausend mehr als noch vor vier Jahren, übermittelten ihre Stimmzettel auf dem Postweg. 2017 hatte es in der Gemeinde noch 1395 Briefwähler gegeben (22 Prozent).

DIe Direktkandidaten Ariane Fäscher (SPD) und Uwe Feiler (CDU) lieferten sich in Schönwalde schließlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Deutlich abgeschlagen folgte AfD-Kandidat Ulrich Storm vor Anne Schumacher (B90/Grüne). Storm und die AfD punkteten vor allem bei den Urnenwählern (je 19,2 Prozent) und sammelten deutlich weniger Stimmen auf dem Postweg (Erststimme: 10,8, Zweitstimme: 10,9). Andersherum das Resultat bei B90/Grüne. Hier sammelte Schumacher mehr Stimmen bei den Briefwählern (13,9 Prozent) als an den Wahlurnen (9,7), bei den Zweitstimmen holten die Grünen 14,9 Prozent der Briefwählerstimmen und nur 9,4 Prozent bei den Urnenwählern.

Bürgermeister Bodo Oehme: Keine Störungen am Wahltag in Schönwalde-Glien

Bodo Oehme war mit dem Ablauf des Wahltags durchweg zufrieden. „Cindy Hein hat in diesem Jahr die Verantwortung für die Wahlleitung zum ersten Mal allein getragen, nachdem der frühere Wahlleiter im wohlverdienten Ruhestand ist“, berichtete er. „Alles hat prima und sehr genau geklappt, es gab keine Vorkommnisse, die den Wahltag störten“, lobte das Gemeindeoberhaupt. Auch ein Vertreter der AfD-Partei, der laut Bürgermeister in jedem Wahllokal der Gemeinde die Abläufe der Stimmabgabe auf Korrektheit überprüft habe, habe keine Beanstandungen gehabt. Zwischenzeitlich habe man „noch ein paar zusätzliche Stimmscheine benötigt, aber auch das hat wunderbar geklappt“, so Oehme. Eine Herausforderung sei am Abend die Auszählung der gleich drei Briefwahllokale gewesen. „Aber wir hatten große Räumlichkeiten, alles war barrierefrei. Auch dank der guten Vorbereitung durch Cindy Hein und ihr Team gab es keine Probleme.“ Am Montag liefen in der Verwaltung die Nacharbeiten auf Hochtouren, „damit wir am Dienstag dem Kreiswahlleiter alle benötigten Informationen und Daten pünktlich überreichen können“, erklärte Oehme.

So hat Schönwalde-Glien bei der Bundestagswahl 2021 gewählt:

Uwe Feiler (CDU), 1622 Erststimmen/24,5 % – CDU Zweitstimmen: 1317/19,9 %

Ulrich Storm (AfD), 1071Erststimmen/16,2 % – AfD Zweitstimmen: 1071/16,2 %

Ariane Fäscher (SPD), 1671 Erststimmen/25,2 % – SPD Zweitstimmen: 1822/27,5 %

Anke Domscheit-Berg (Die Linke), 384 Erststimmen/5,8 % – Die Linke Zweitstimmen: 331/5,0 %

Ralf Tiedemann (FDP), 557 Erststimmen/8,4 % – FDP Zweitstimmen: 697/10,5 %

Annemarie Schumacher (B90/Grüne), 743 Erststimmen/11,2 % – B90/Grüne Zweitstimmen: 756/11,4 %

Rick Grothe (Die Partei), 125 Erststimmen/1,9 % – Die Partei Zweitstimmen: 63/1,0 %

Stefanie Gebauer (Freie Wähler), 234 Erststimmen/3,5 % – Freie Wähler Zweitstimmen: 139/2,1 %

Nathanael Uhlig (ÖDP), 34 Erststimmen/0,5 % – ÖDP Zweitstimmen: 11/0,2 %

Sven Lingreen (dieBasis), 133 Erststimmen/2,0 % – dieBasis Zweitstimmen: 97/1,5 %

Thomas Ney (Piraten), 51 Erststimmen/0,8 % – Piraten Zweitstimmen: 35/0,5 %

Keine Direktkandidaten – nur Zweitstimmen:

Tierschutzpartei: 210/3,2 %

NPD: 12/0,2 %

DKP: 8/0,1 %

MLPD: 2/0,0 %

Die Humanisten: 6/0,1 %

Team Todenhöfer: 14/0,2 %

UNABHÄNGIGE: 18/0,3 %

Volt: 22/0,3 %

Die Ergebnisse aller Wahlbezirke in Schönwalde-Glien im Detail:

Von Nadine Bieneck