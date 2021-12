Paaren im Glien

Der Circus Astoria gastiert seit dem 17. Dezember auf dem Gelände der MAFZ in Paaren im Glien und zeigt täglich das Programm ihres Havelländer Weihnachtscirkus.

Ricardo Köllner und seine Frau Velicka freuen sich auf ihre Besucher. Quelle: Enrico Berg

Der 17. Dezember war ein Freudentag bei Zirkusfamilie Köllner. Sie freuten sich, dass sie als Artisten nach über 21 Monaten beim Havelländer Weihnachtscirkus endlich wieder in der Manege stehen können und zum anderen feierten Zirkusdirektor Ricardo Köllner und seine Frau Velicka just an diesem Tage ihren 27. Hochzeitstag. Ein schöneres Hochzeitsgeschenk als eine Premiere kann es kaum geben.

Zahlreiche Lichter funkelten und ließen die Vorfreude steigen

Bereits vor dem Zirkuszelt leuchteten viele Augen. Aber nicht nur die Kinder strahlten, auch Zirkusdirektor Ricardo Köllner war begeistert. Mit viel Charme und mächtig guter Laune begrüßte er die Besucher vor dem bunten Zelt. „Unsere Veranstaltungen finden unter 2G statt. Kinder unter zwölf Jahren haben Zutritt ohne Nachweis und ohne Test – sie sind von der 2G Regel ausgenommen – und für Jugendliche bis 18 Jahre reicht ein Negativtest“, erklärte Velicka Köllner. Die neue Sitztribüne verfügt über Einzelsitze. Wartezeiten am Eingang gab es so gut wie keine, alles war sehr gut organisiert und ging reibungslos vonstatten.

Lichter, Glanz und Glitzer begeisterten die Kinder schon vor dem eigentlichen Programm. Quelle: Enrico Berg

Beim Betreten des Vorzeltes funkelten zahlreiche Lichter und spiegelten sich in den Augen der kleinen und großen Zirkusfans wider. Ein großer Weihnachtsbaum, festlich geschmückte Buden, an denen es Bratwurst, Popcorn, Burger und vieles mehr gab, Tische mit roten Tischdecken und Kerzen und liebevoll verpackte Geschenke vermittelten das Gefühl man sei in einem Weihnachtsmärchen. Jedes Detail ist mit liebevoller Hand dekoriert worden.

Die Tiere und die Clowns begeisterten die Kleinen ganz besonders

Der Havelländer Weihnachtszirkus bietet seinen Besucher ein umfangreiches Programm. Es gibt Programmpunkte ohne Tiere wie zum Beispiel Jonglagen, Drahtseilakrobatik, unglaubliche Verrenkungskünste der jüngsten Artistin und natürlich treten Clowns auf. Bei anderen Programmpunkten kommen die Tiere ins Spiel. Ob Pony, Hund oder Kamel, die Tiere waren für die meisten Kinder neben den lustigen Clowns das Highlight.

Julia Pohlandt aus Etzin uns ihre Töchter Emma (3) und Lia (7) hatten viel Spaß beim Havelländer Weihnachtscircus Quelle: Enrico Berg

„Der Clown war mein Liebling und die Ponys und Aladins Lampe“, berichtet die siebenjährige Lia eifrig. Auch ihrer drei Jahre alten Schwester Emma und Mama Julia Pohlandt aus Etzin hat die Vorführung sehr gut gefallen. „Die Kinder sind glücklich. Mir gefällt es auch sehr gut. Es ist ein schönes Programm mit weihnachtlichem Ambiente.“

Auch Kamele traten in der Manege auf. Quelle: Enrico Berg

Ben Machnik (4) aus Velefanz besuchte mit seiner Ur-Oma Monika Simanowski und deren Freundin Angelika Ziesche den Weihnachtscirkus. Ihm gefielen die Tiere am besten, das sei „fast so schön wie der Elefantenhof in Platschow“, sagte er ganz begeistert. Monika Simanowski: „Es ist wirklich ein ganz toller Zirkus mit einer tollen Stimmung. Die Artisten strahlen und man spürt förmlich das Herzblut, welches hier rein geflossen ist.“

Tiere bekommen so viel Auslauf und Abwechslung wie möglich

„Wir sind bereits in der 8.Generation mit Leib und Seele Artisten und Zirkusleute“, berichtet Ricardo Köllner. „Endlich dürfen wir wieder auftreten, wir haben so lange darauf gewartet vor Publikum unser Können zu zeigen.“ Es sei eine lange Durststrecke gewesen, der letzte Auftritt fand am 15. März 2020 in der Nähe von Dresden statt.

Der vierjährige Ben Machnik besuchte mit seiner Ur-Oma Monika Simanowski (links) aus Velefanz und deren Freundin Angelika Ziesche den Zirkus in Paaren. Quelle: Enrico Berg

Mit der „Zeit zu gehen“ müsse nicht heißen auf Tiere in der Show zu verzichten, sondern man müsse diese zeitgemäß präsentieren und halten. „Wir bemühen uns, unseren Tieren Woche für Woche und Platz für Platz so viel Auslauf und Abwechslung zu gönnen, wie möglich und wie es die Beschaffenheit der Plätze erlaubt und hergibt.“

Weihnachtscircus gastiert noch bis zum 2. Januar

Christian Klitzsch aus Falkensee kam mit seinen Töchtern Lea (3) und Mia (4) zum Weihnachtscircus. „Das ist eine sehr professionelle Aufführung. Das Programm ist sehr schön, alle sind mehr als freundlich, die Kostüme gefallen mir ebenfalls richtig gut. Das weihnachtliche Ambiente passt, da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ich kann nur jedem empfehlen den Weihnachtszirkus zu besuchen.“ Seinen Töchtern gefielen besonders die Shows mit den Tieren.

Bei der Akrobatik haben manche den Atem angehalten. Quelle: Enrico Berg

Insgesamt 25 Personen, inklusive Tierpfleger und Artisten, haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Der Havelländer Weihnachtscircus gastiert noch bis zum 2. Januar auf dem Gelände der MAFZ in Paaren im Glien. Täglich findet eine Vorführung statt, am Wochenende sind es sogar zwei.

Zeiten der Aufführungen: montags bis freitags jeweils um 16 Uhr und samstags und sonntags um 14 Uhr und um 17 Uhr dürfen kleine und große Zirkusfans sich auf ein weihnachtliches Programm mit Artisten und Tieren freuen.

Von Hannelore Berg